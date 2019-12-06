Руководителем самарского исполкома «Единой России» назначен Дмитрий Холин

Должность руководителя регионального исполнительного комитета Самарского регионального отделения «Единой России» занял Дмитрий Холин. Об этом сообщается на сайте областного отделения партии.

Главой Жигулевска господин Холин был назначен в середине декабря 2018 года. Он более 14 лет работал в правительстве Самарской области, был руководителем аппарата администрации Самары. В период работы в департаменте труда и занятости Самарской области координировал реализацию программ по поддержке занятости населения в городах Тольятти и Жигулевск. В 2018 году возглавлял рабочую группу по содействию выборам президента страны и губернатора Самарской области. Является офицером запаса пограничных войск. До избрания Дмитрий Холин исполнял обязанности руководителя администрации губернатора Самарской области.

Алена Смирнова