Семь районов Нижегородской области получили оценку за реализацию нацпроектов

Качество исполнения национальных проектов по итогам 2019 года оценили как «надлежащее» и «удовлетворительное» в семи районах (из 52) Нижегородской области. Речь идет о Володарском, Шарангском, Лукояновском, Воскресенском, Сергачском, Спасском и Варнавинском районах, сообщает пресс-служба правительства региона.

Оценивать каждый район будут с участием представителей областного правительства и местных органов власти до середины декабря. Кроме «надлежащей» и «удовлетворительной» район может получить и «неудовлетворительную» оценку. Она выставляется, если целевые показатели проекта не были достигнуты или сроки ввода объектов по нацпроекту были необъективно сорваны.

Как ранее стало известно, по итогам девяти месяцев года в Нижегородской области было освоено только 45,7% средств, выделенных на реализацию национальных проектов на 2019 год.

Как нижегородская мэрия провела пробный доклад – в материале “Ъ-Приволжье” «Отчетные маневры».

Анастасия Еремина