Нижегородская область освоила 45% выделенных на нацпроекты средств

Контрольно-счетная палата Нижегородской области опубликовала отчет об исполнении регионального бюджета за девять месяцев года. В документе указано, что кассовые расходы на реализацию девяти национальных проектов и программы комплексной модернизации инфраструктуры (строительство гидроузла) в регионе составили 12,25 млрд руб., или 45,7% от плана (26,83 мдрд руб.) и 10% от общей суммы расходов.

Больше всего средств – 82,2% – освоено по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Расходы составили 501,4 млн руб. при выделенных 609,8 млн руб. По нацпроекту «Здравоохранение» из 1,91 млрд руб. потрачено 1,32 млрд руб., или 69,2%. Чуть ниже доля освоенных средств по самому малобюджетному нацпроекту «Культура» – 61,4% от плана, или 50,1 млн руб. из 81,7 млн руб.

В числе нацпроектов с наименьшим исполнением оказалась программа «Производительность труда и поддержка занятости»: израсходовано 30,9%, или 69,97 млн руб. из 226,2 млн руб. Нацпроект «Экология» исполнен всего на 21,3%: равительству удалось освоить около 1,1 млрд руб. из 5,1 млрд руб.

Меньше всего средств израсходовано по программе строительства низконапорного гидроузла. Из 1,1 млрд руб., выделенных на этот год, освоено 167,9 млн руб., или 15,2%. Добавим, что ранее было принято решение перенаправить выделенные на текущий год средства на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в связи с заминкой в работе.

Анастасия Еремина