Отчетные маневры

Перед внеочередным заседанием гордумы, которая 11 декабря должна дать оценку работе администрации Нижнего Новгорода по исполнению нацпроектов, чиновники решили провести проб­ный отчет перед городской Общественной палатой. При этом в думе Нижнего Новгорода пока нет доклада по нацпроектам, у депутатов также отсутствует четкое понимание, в какой форме пройдет отчетное мероприятие. «Единая Россия» разослала рекомендации по критериям оценки глав МСУ, однако в регламенте думы и уставе Нижнего Новгорода они не закреплены и законные основания для применения партийных установок не очевидны. Ясность у депутатов-­единороссов наступит в понедельник на совещании со спикером Дмитрием ­Барыкиным.



На 11 декабря в думе Нижнего Новгорода намечен отчет администрации по вопросу «О ходе исполнения национальных проектов» с оценкой работы главы города и его подчиненных. ­Глава Владимир Панов решил провести своеобразную разминку и отчитался перед членами городской Общественной палаты. Мэр рассказал, что Нижний Новгород участвует в шести нацпроектах, и передал слово своим заместителям и главам ­департаментов.

Пятеро подчиненных на протяжении двух часов рассказывали о достигнутых результатах и успехах, избегая называть конкретные суммы. Выступавшие чиновники признали, что есть проблемы и они связаны с работой недобросовестных подрядчиков, выигравших конкурсы благодаря несовершенству федерального законодательства. Именно ­из-за нерадивых фирм сроки по строительству детсадов и благоустройству общественных пространств оказываются сорванными. Работу по расселению аварийного фонда заместитель главы города Леонид Самухин назвал «колоссальной». Мэр изредка поправлял подчиненных. Так, заместителю Виктору Сдобнякову он сообщил, что запрещает всем сотрудникам упоминать международные рейтинги по оценке качества жизни в Нижнем Новгороде, так как эту оценку должны давать горожане. По итогам встречи председатель палаты Геннадий Рябов сообщил, что пока они никак не могут оценить качество реализации национальных проектов в Нижнем Новгороде. «Мы только сформировались как орган и начинаем работать. Мы еще не проводили никакой экспертизы в части реализации нацпроектов, эта работа начнется в 2020 году. Пока мы хотим, чтобы администрация города обозначила нам, чем именно Общественная палата может помочь реализации нацпроектов. Мы в свою очередь готовы привлечь как можно больше активных граждан»,— пояснил глава палаты. Владимир Панов с прессой решил не общаться и быстро покинул зал заседаний.

Судя по репетиции, 11 декабря в городской думе могут отчитываться в основном заместители и директора департаментов, а не мэр от лица всей администрации. Однако опрошенные “Ъ-Приволжье” депутаты­-единороссы пока не знают, как и в какой форме будет проходить отчет, какие вопросы последуют от фракции «Единая Россия». Как рассказал спикер думы Дмитрий Барыкин, он соберет депутатов по подготовке к отчету в понедельник 9 декабря. К этой дате администрация обещала предоставить подробные показатели по реализации нацпроектов, пока конкретики по отчету у депутатов нет, отметил председатель гордумы.

Отметим, что региональное отделение «Единой России» разослало рекомендации по критериям оценки глав МСУ (отчеты по нацпроектам проведут во всех муниципалитетах). По сообщению информагентства «Нижний сейчас», ход исполнения каждого нацпроекта может быть признан «надлежащим, удовлетворительным или неудовлетворительным». Если нацпроект признан неудовлетворительным, главе рекомендуется рассмотреть вопрос «о соответствии занимаемой должности» ответственных сотрудников администрации. Если местные депутаты признают, что провалено исполнение двух и более нац­проектов, а также трех и более мероприятий в составе одного нацпроекта, им рекомендовано решить вопрос об ответственности самого главы МСУ. При самой негативной оценке реготделение «Единой России» рекомендует депутатам руководствоваться ст. 74.1 ФЗ «Об общих принципах организации МСУ…» об удалении главы муниципального образования в отставку. Однако эта норма четко регламентирует процедуру увольнения главы после двух «неудов» по итогам ежегодного годового отчета и вряд ли применима к отчету по оценке ­нацпроектов.

Неофициально один из членов думской фракции «Единой России» признает, что в уставе Нижнего Новгорода и регламенте городской думы нет норм, регулирующих порядок отчета и оценку администрации по исполнению нацпроектов. В пресс-службе губернатора не ответили на запрос, какими нормативными актами или регламентами регулируется эта процедура. Формально отчетность по нацпроектам выглядит как инициатива «Единой России», но ее рекомендации законом не являются, оценку местным властям должны давать все депутаты, в том числе от других партий. Депутат от «Справедливой России» Евгений Сабашников предлагает руководствоваться регламентом ежегодного отчета: «доклад главы — ответы на вопросы депутатов — выступления в прениях — оценка».

При этом во фракции «Единой России» пока нет никаких сигналов о том, что отчет главы Нижнего Новгорода Владимира Панова (или его замов) может быть признан неудовлетворительным в той степени, когда надо ставить вопрос об отставке мэра. До этого, скорее всего, не дойдет, хотя от некоторых депутатов или делегатов областного правительства может прозвучать предметная критика, считают собеседники “Ъ-Приволжье”.

Андрей Репин, ­Роман Кряжев