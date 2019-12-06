Налоговики подали заявление о банкротстве футбольного клуба «Тамбов»

УФНС России по Тамбовской области уведомило о направлении в областной арбитражный суд заявления о признании банкротом Ассоциации «Футбольный клуб “Тамбов” Тамбовской области». Соответствующее заявление датировано 5 декабря. В картотеке арбитражных дел оно пока не опубликовано.

В беседе с ТАСС гендиректор ФК «Тамбов» Ольга Коновалова опровергла возможность банкротства клуба, играющего в высшем дивизионе. «У нас есть некоторые проблемы с налоговой инспекцией, но все в рабочем порядке решается... Мы работаем с налоговой инспекцией, они понимают наши проблемы, основная — отсутствие стадиона в Тамбове и незапланированные затраты. Есть у нас некоторая задолженность перед налоговыми органами, но, простите, у кого ее нет»,— сказала госпожа Коновалова информагентству. Она опровергла информацию о том, что клуб может сняться с турнира.

После 18 туров «Тамбов» занимает 15-е место в премьер-лиге с 18 очками. Отрыв от 12-го места, позволяющего сохранить прописку в высшем дивизионе, составляет одно очко. 7 декабря тамбовчане проведут домашний матч в Саранске с «Оренбургом».

Олег Мухин