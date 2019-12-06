«Интерторг» закроет часть магазинов в Петербурге и Ленобласти

До конца года ООО «ТД "Интерторг"» (управляет сетями SPAR и «Народная 7Я семьЯ») планирует закрыть 37 магазинов «Народная 7Я семьЯ», 20 из них — в Петербурге. Работать прекратят малорентабельные торговые точки, часть из которых уже закрылось.

Как сообщает РБК, компания полностью уйдет из Карелии, Мурманска, Архангельска из-за высоких логистических затрат. Сеть уже ушла из Череповца и Великого Новгорода.

Информацию о сокращении сети подтвердил гендиректор «Интерторга» Михаил Абдуллаев. По его словам, останется работать «255 самых лучших магазинов». Причина закрытия связана с финансовыми претензиями к компании со стороны поставщиков. Общая сумма претензий на данный момент составляет более 2 млрд руб.

Точное число магазинов, которые закроются или будут закрыты — не называется. Известно, что летом у «Интерторга» в управлении находились 436 торговых точки. Более половины из них работали под брендом «Народная 7Я семьЯ».