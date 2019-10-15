К «Интерторгу» подали иски крупные контрагенты

ТД «Интерторг» (сети «Семья», «Идея» и Spar) испытывает финансовые сложности. К компании поданы более 100 исков от поставщиков на общую сумму, превышающую 900 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

В картотеке арбитражных дел зафиксированы иски от «Великолукского мясокомбината», «Мясокомбината Всеволожский», компании «Симпл», «Хладокомбината №1», «Череповецкого молочного комбината» и других. По некоторым из них стороны пришли к мировому соглашению.

По данным издания, задолженность перед «Пискаревским молочным заводом» ритейлер погасил, но поставки возобновлены не были.

В самом «Интерторге» заявляют, что финансовое положение компании стабильное, а сведения относительно финансовых проблем – не более чем ложные слухи, инициированные поставщиками и недобросовестными конкурентами.