В Самарской области поднимут зарплату некоторым бюджетникам

В Самарской области поднимут зарплаты работникам государственных бюджетных учреждений. Это сообщается в постановлении регионального правительства Самарской области от 4 декабря 2019 года.

Как сообщается в постановлении, заработные платы повысятся на 3% от действующих на 31 декабря 2019 года окладов. В документе указано, что изменения коснутся не всех сотрудников госучреждений. В частности, некоторым работникам социальной сферы, спортивных учреждений зарплаты не будут индексировать.

Анастасия Юдина