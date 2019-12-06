Йозеф Кабан стал главным дизайнером Volkswagen

Volkswagen Group объявил о назначении Йозефа Кабана на должность главного дизайнера легковых моделей всех брендов, входящих в концерн.

Господин Кабан заменит на этому посту Клауса Бишофа, который перейдет на должность главного дизайнера всего концерна. При этом нынешний главный дизайнер Volkswagen Group Михаэль Мауэр покинет свое место, но останется шеф-дизайнером марки Porsche.

Напомним, с апреля по октябрь 2019 года господин Кабан работал главным дизайнером Rolls-Royce. Ранее, с 2017 года, чешский специалист трудился в BMW.