В Можге начали строительство нового вокзала

Работы по строительству нового вокзального комплекса начались в Можге. Об этом написал глава города Михаил Трофимов на своей странице во «ВКонтакте». Срок сдачи объекта — 2021 год.

«Сегодня подрядная организация приступила к установке временного ограждения строительной площадки и предупреждающих аншлагов о ходе строительных работ. Обращаю Ваше внимание, что со времен советского союза город Можга — первый город в Удмуртии, где будет построено новое здание совмещенного железнодорожного и авто вокзала, отвечающего всем современным нормам и требованиям. На базе прежнего вокзала будет организован музейный комплекс»,— отметил господин Трофимов.

Напомним, что в октябре 2018 года глава Удмуртии Александр Бречалов и начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун подписали соглашение о совместных работах по строительству транспортно-пересадочного узла в Можге. Работы предполагают объединение железнодорожного и автовокзала. Сметная стоимость строительства комплекса составит 318.3 млн руб. с учетом НДС 20%.