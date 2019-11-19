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Строительство вокзального комплекса в Можге оценили в 318,3 млн рублей

Сметная стоимость строительства вокзального комплекса в Можге составит 318.3 млн руб. с учетом НДС 20%. Об этом говорится в распоряжении правительства Удмуртии о проекте дополнительного соглашения между властями республики и АО «РЖД». Документ подписал премьер Ярослав Семенов.

Напомним, что в октябре 2018 года глава Удмуртии Александр Бречалов и начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун подписали соглашение о совместных работах по строительству транспортно-пересадочного узла в Можге. Работы предполагают объединение железнодорожного и автовокзала.

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