06 декабря, пятница
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Ижевск. Удмуртия

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Депутаты госсовета Удмуртии согласовали передачу нескольких объектов муниципалитетам

Депутаты постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям госсовета Удмуртии согласовали передачу муниципалитетам нескольких зданий и объектов инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В частности, парламентарии согласовали передачу Ижевску сетей водопровода, закрепленных за БУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер минздрава Удмуртии». Кроме того, в собственность Балезинского района передаются административно-производственное здание, гараж, ограждение и земельные участки, закрепленные за АПОУ «Глазовский аграрно-промышленный техникум», а в собственность Малопургинского района — пожарно-химическая станция, закрепленная за АУ «Удмуртлес». Также с республиканского на муниципальный уровень планируют передать ряд других объектов.

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