На Краснодарской таможне выявлен невозврат товара на $2,3 млн

Краснодарской таможней возбуждены уголовные дела за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ (ч. 2 ст. 193 УК РФ) и за незаконное образование юридического лица (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ).

По данным ведомства, один из участников внешнеэкономической деятельности заключил импортные контракты с фирмами, зарегистрированными в Турции и в Казахстане. Однако, как сообщили на таможне, до окончания срока действия контрактов товары на сумму более $2,3 млн в Россию ввезены не были, а переведенные деньги на расчетные счета в уполномоченном банке также не возвращены. Таким образом, российским лицом не обеспечен возврат из-за границы свыше 158 млн руб.

За данное преступление предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Василий Хитрых