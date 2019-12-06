За январь-ноябрь 2019 года в Удмуртии провели 79 расследований несчастных случаев на работе

За 11 месяцев текущего года Гострудинспекция труда в Удмуртии провела 79 расследований несчастных случаев. Из них 48 тяжелых, 25 — со смертельным исходом, 6 — групповых, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что сумма пособий по страховым несчастным случаям и профзаболеваниями в Удмуртии за 2018 составила более 22,5 млн рублей. Всего в прошлом году страховыми признали 545 инцидентов на производстве. Наибольшее число несчастных случаев зарегистрировали среди работников Почты России и ИПОПАТ — 21 и 13 случая соответственно.