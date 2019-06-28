В 2018 году в Удмуртии выплатили более 22,5 млн рублей пособий по страховым несчастным случаям

Сумма пособий по страховым несчастным случаям и профзаболеваниями в Удмуртии за 2018 составила более 22,5 млн рублей. Всего в прошлом году страховыми признали 545 инцидентов на производстве, сообщает пресс-служба управления ФСС России по республике.

Чаще всего на больничные в связи с травмированием на работе уходили работники организаций из Сарапула, Юкаменского и Глазовского районов. Реже всего — сотрудники компаний из Каракулинского, Дебесского и Граховского районов.

Наибольшее число несчастных случаев зарегистрировали среди работников Почты России и ИПОПАТ — 21 и 13 случая соответственно. Наибольшее число травм на работе в общественном транспорте отметили у кондукторов — обычно они связаны с падением в салоне. Почтальоны тоже часто падают. Кроме того, зафиксированы случаи нападения на них собак.