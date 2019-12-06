«Ведомости»: Худайнатов собирается построить перевалочный терминал на Дальнем Востоке

Президент компании АО «Нефтегазхолдинг» (НГХ) Эдуард Худайнатов готовит проект перевалочного терминала на Дальнем Востоке. «Дочка» угольной компании «Коулстар» (75,1% акций принадлежит бизнесмену) ООО «Морской порт "Коулстар"» собирается построить терминал в районе бухты Безымянная в Приморском крае, сообщают «Ведомости». В переданной в администрацию портов Приморского края декларации о намерениях инвестировать в морской порт Аврора сказано, что проект оценивается в 57,8 млрд руб.

Пропускная способность нового терминала составит максимум 35 млн т в год, из которых 25 млн т — уголь и 10 млн т — сырая нефть. Грузовую базу для проекта должны полностью обеспечить «Коулстар» и принадлежащий «Нефтегазхолдингу» Хабаровский НПЗ. Терминал готовы ввести в эксплуатацию к 2022 году. Пропускная способность терминала оценивается в 35 млн т в год, в том числе 25 млн т — уголь и 10 млн т — нефть. Груз будет поставляться с шахт «Коулстара» и Хабаровского НПЗ (принадлежит «Нефтегазхолдингу»).

В феврале 2019 года “Ъ” сообщал, что Эдуард Худайнатов и глава «Росатома» Алексей Лихачев объявили вице-премьеру Максиму Акимову о готовности внести вклад в наращивание грузопотока на Северном морском пути (СМП). Они попросили оценить целесообразность создания совместной инфраструктуры поставок нефти для принадлежащей НГХ Пайяхской группы месторождений и Ванкорского кластера «Роснефти» для дозагрузки СМП.

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