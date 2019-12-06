В Петербурге открылся пятый автоцентр Suzuki

Группа компаний «Аларм-Моторс» и «Сузуки Мотор Рус» открыли новый дилерский центр Suzuki на проспекте Маршала Жукова. Автосалон станет пятым для Suzuki и вторым для дилера в Петербурге.

Объем инвестиций в открытие автоцентра площадью около 400 кв. м и составил 40 млн рублей. В шоу-руме представлен весь модельный ряд Suzuki в России – Vitara, SX4, Jimny.

В феврале этого года Группа «Аларм-Моторс» уже открыла свой первый дилерский центр Suzuki Аларм-Моторс Север на Коломяжском проспекте, который на текущий момент является лидером по уровню продаж марки в городе. Так, в ноябре дилер продал 55 машин, что составляет 45% от общего объема продаж японской марки в Петербурге.

«Аларм-Моторс» по итогам года планирует реализовать в двух салонах более 350 автомобилей Suzuki.

«С появлением еще одного автосалона под управлением дилера мы рассчитываем на дальнейшее укрепление позиций марки в городе, на который приходится в этом году почти 14% в общероссийском объеме продаж Suzuki», — сообщил генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус» Такахаси Юта.

«За счет работы двух автоцентров в 2020 году мы планируем продать порядка 1000 автомобилей Suzuki, что позволит занять более 50% рынка бренда в Санкт-Петербурге»,— добавил гендиректор «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.

За 11 месяцев 2019 года объем продаж новых автомобилей Suzuki в Санкт-Петербурге составил более 880 штук, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 73% продаж приходится на модель Vitara.

Мария Кузнецова