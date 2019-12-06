Потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 1,5%

В Татарстане за 11 месяцев 2019 года потребили электроэнергию 27,7 млрд кВт, что на 1,5% больше прошлогодних данных, сообщает Региональное диспетчерское управление энергосистемы. В ноябре потребление энергии составило 2,7 млрд кВт, что соответствует прошлогодним результатам.

Выработка электроэнергии электростанциями Татарстана с начала года выросла на 6,3% и составила 26,3 млрд кВт. В ноябре в республике было выработано 2,6 млрд кВт, что на 7,5% больше, чем год назад. Наибольшая доля выработки приходится на Казанскую ТЭЦ-1, Заинскую РЭС, Набережночелнинскую ТЭЦ,Нижнекамскую ТЭЦ-2, Нижнекамскую ГЭС.

Максимум потребления мощности в энергосистеме Татарстана в прошлом месяце был зафиксирован 21 ноября в 10:00, когда среднесуточная температура наружного воздуха составила -13,6 °С. Значение составило 4,3 тыс. МВт, что на 0,8% больше, чем год назад.

Общий переток электроэнергии в энергосистему Татарстана за 11 месяцев 2019 года составил 1,3 млрд кВт, в том числе 122,1 млн кВт в ноябре.

"Ъ-Казань"