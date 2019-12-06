Число зарегистрированных преступлений в Удмуртии увеличилось на 5,5%

По итогам 11 месяцев 2019 года количество зарегистрированных в Удмуртии преступлений выросло на 5,5% — с 23,43 тыс. в 2018 году до 24,73 тыс. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Кроме того, на 2,6% уменьшилась раскрываемость преступлений — с 58,3% до 55,7%.

За обозначенный период число мошенничеств выросло на 29,9% — с 2,51 тыс. до 3,26 тыс., изнасилований — на 57,1%, с 35 до 55, краж — на 10,5%, с 7,97 тыс. до 8,81 тыс., умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 5,9%, с 254 до 269, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков — на 2,6%, с 2,22 тыс. до 2,28 тыс., незаконного оборота оружия — на 2%, с 255 до 260 эпизодов. Число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 17% — с 4,93 тыс. до 5,77 тыс. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, также выросло на 6% — с 520 до 551.

В тоже время в республике на 8,5% сократилось количество убийств — с 82 до 75, грабежей — на 15,9%, с 748 до 629, хулиганств — на 22,9%, с 188 до 145, ДТП со смертельным исходом — на 12,5%, с 56 до 49, угонов транспортных средств — на 1,7%, с 231 до 277, разбоев — на 4,5%, с 66 до 63. Кроме того, на 6,4% сократилось число преступлений, совершенных в состоянии опьянения — с 5,95 тыс. до 5,57 тыс., преступлений, совершенных на бытовой почве — на 10,6%, с 1,83 тыс. до 1,64 тыс., преступлений, совершенных неработающими — на 2,4%, с 8,22 тыс. до 8 тыс.