Трамп у дверей

Саммит НАТО: стратегия и курьезы в контексте британских выборов

За неделю до выборов в Лондоне состоялось крупнейшее международное событие, которое в других обстоятельствах могло бы серьезно поднять престиж Бориса Джонсона. В городе прошел саммит НАТО, причем юбилейный — в честь 70-летия организации, которую президент Франции Эммануэль Макрон объявил находящейся в состоянии клинической смерти — с умершим мозгом.

Несмотря на все противоречия, ярко проявившиеся в спорах на очередной встрече лидеров альянса, прежде всего в пикировках Макрона и президента Турции Эрдогана, НАТО все же удалось добиться кое-чего серьезного на своем саммите: в документах союза Китай впервые упоминается как потенциальная угроза Западу, причем нарастающая. Существенна и другая новость: Эрдоган, по-видимому, пошел на компромиссные уступки — снял возражения против укрепления восточно-европейского фланга НАТО в Прибалтике. Это, безусловно, два очень серьезных момента, которые будут определять стратегию развития НАТО. Другой вопрос, насколько и сколь быстро они получат развитие при «мозговом параличе» Североатлантического блока, о котором говорил президент Франции.

В остальном же саммит НАТО вызвал едва ли не больше насмешливых комментариев, чем аналитических. Едва ли не главной темой стали просто школярские насмешки канадского премьера Трюдо над командой Трампа, случайно попавшие в камеры журналистов. Джонсон все опровергал.

Но вот другой эпизод, на грани скандала: Трамп вместе с супругой Меланией прибыл на Даунинг-стрит на прием для участников саммита и вынужден был три с лишним минуты топтаться в ожидании, знаменитая черная дверь с номером 10 унизительно долго была закрытой, а Трампу с Меланией оставалось только недовольно слушать «Тихую ночь» в исполнении хора рождественских уличных певунов. Афронт, да и только!

Понятное дело, инсайдеры «вчитываются» в этот казус, и вот их вердикт: в недрах предвыборного штаба Бориса скорее всего решили — Трамп настолько непредсказуемая персона, что лучше от него подальше, а то не знаешь, как бы чего боком не вышло. Так, собственно, и вышло: Трамп на всех рассердился, плюнул на написанные ему сценарии и досрочно покинул саммит. А Борис, вероятно, все же очко-другое в предвыборную копилку…