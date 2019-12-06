06 декабря, пятница
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Даниил Квят

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Квят вошел в десятку лучших гонщиков по итогам сезона «Формулы-1»

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят занял 10-ю строчку в рейтинге лучших гонщиков «Формулы-1» по итогам сезона 2019 года. Пять судей «Формулы-1» оценили 21 заезд, по итогам каждого гонщикам выставляли оценку по 10-балльной шкале, потом оценки судей объединяли. На их основе составлялся балльный рейтинг, который отражает производительность водителя. Квят набрал 37,2 балла.

Весь топ-10 выглядит следующим образом:

  • Льюис Хэмилтон (команда Mercedes, 43,7 балла);
  • Макс Ферстаппен (Red Bull, 43,4 балла);
  • Карлос Сайнс (McLaren, 41,8 балла);
  • Ландо Норрис (McLaren, 40,3 балла);
  • Шарль Леклер (Ferrari, 39,9 балла);
  • Александр Албон (Red Bull, 39,4 балла);
  • Валттери Боттас (Mercedes, 39 баллов);
  • Серхио Перес (Racing Point, 38,2 балла);
  • Даниэль Риккардо (Renault, 37,7 балла);
  • Даниил Квят (Toro Rosso, 37,2 балла).

Даниил Квят шестой сезон выступает в «Формуле 1», он дебютировал в составе Toro Rosso в 2014 году. В 2015 году Квят занял второе место на этапе «Формулы-1» в Венгрии, в 2016 году стал третьим в заезде в Китае.

Подробнее о карьере россиянина — в материале “Ъ” «Даниил Квят остался без повышения».

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