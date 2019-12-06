Квят вошел в десятку лучших гонщиков по итогам сезона «Формулы-1»

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят занял 10-ю строчку в рейтинге лучших гонщиков «Формулы-1» по итогам сезона 2019 года. Пять судей «Формулы-1» оценили 21 заезд, по итогам каждого гонщикам выставляли оценку по 10-балльной шкале, потом оценки судей объединяли. На их основе составлялся балльный рейтинг, который отражает производительность водителя. Квят набрал 37,2 балла.
Весь топ-10 выглядит следующим образом:
Даниил Квят шестой сезон выступает в «Формуле 1», он дебютировал в составе Toro Rosso в 2014 году. В 2015 году Квят занял второе место на этапе «Формулы-1» в Венгрии, в 2016 году стал третьим в заезде в Китае.
Подробнее о карьере россиянина — в материале “Ъ” «Даниил Квят остался без повышения».
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