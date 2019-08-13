Даниил Квят остался без повышения

Даниил Квят вопреки ожиданиям не получил «повышения» в виде приглашения вернуться в команду «Формулы-1» Red Bull. Вместо россиянина руководство конюшни решило дать шанс его напарнику по Toro Rosso Александру Элбону, который заменит в главной команде «быков» Пьера Гасли. Однако, как полагают эксперты, это вовсе не означает, что Квят окончательно лишился шансов на место в топ-команде.

Руководство одной из сильнейших команд «Формулы-1» Red Bull в понедельник объявило о том, что Пьер Гасли переведен в фарм-конюшню франшизы Toro Rosso. В обратном направлении проследовал дебютант «Формулы-1» тайско-британский гонщик Александр Элбон.

Решение, во-первых, неожиданное, во-вторых, оно напрямую затрагивает интересы единственного российского гонщика серии Даниила Квята. Ведь именно он считался главным претендентом на место Гасли, бледно смотревшегося на фоне Макса Ферстаппена — единственного пилота, которому в этом сезоне удавалось подвинуть с высшей ступени подиума гонщиков Mercedes. Причем преимущество Квята над напарником по Toro Rosso было очень заметным. Скажем, в зачете пилотов россиянин идет на девятом месте с 27 очками в активе, Элбон же набрал только 16 очков и занимает 15-е место в таблице. Больше того, именно благодаря Квяту Toro Rosso добилась лучшего результата более чем за десять лет. В конце июля на Гран-при Германии россиянин занял третье место, что на порядок выше возможностей его машины. И это был первый подиум Toro Rosso с 2008 года.

Напомним, что Даниил Квят дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году в Toro Rosso. В 2015-м, после того как четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель перебрался в Ferrari, российского гонщика перевели в Red Bull. Однако там дела у него пошли не так, как ожидалось. Уже по ходу сезона 2016 года Квята вернули в Toro Rosso, а в конце следующего сезона было объявлено о том, что его место займет Пьер Гасли. Сам Квят остался без места в «Формуле-1» и чемпионат 2018 года пропустил. А консультант Red Bull Хельмут Марко тогда прямо говорил: «Квят больше никогда не вернется». Но сложилось так, что Red Bull пришлось все переиграть к нынешнему сезону, поскольку других, кроме Квята, воспитанников собственной программы у команды просто не оставалось. Вчерашнее объявление Red Bull о том, что команда отдала предпочтение Элбону, на первый взгляд подтверждает, что возвращение Квята было не более чем вынужденной мерой и команда не настроена на долгосрочное сотрудничество с ним.

Однако стоит обратить внимание на то, что в заявлении, посвященном рокировке гонщиков, отмечается, что «команда обладает уникальной возможностью тасовать четверых талантливых гонщиков». То есть никого из обоймы не выкидывают. В нем также говорится, что в оставшихся девяти гонках сезона Red Bull намерен оценить выступление Элбона, чтобы «принять обоснованное решение о том, кто будет выступать в Red Bull в 2020 году вместе с Максом Ферстаппеном». То есть о том, что Квят лишился шансов снова сесть за руль одной из лучших машин, речи не идет, и все будет решаться только в межсезонье.

Эксперт «Формулы-1» Оксана Косаченко согласна с тем, что в Red Bull, повышая во внутренней иерархии Элбона, просто пытаются выяснить его реальный потенциал. «Это абсолютно логичный шаг. Ведь нужно посмотреть молодого парня, который в перспективе, возможно, заменит Ферстаппена. Хотя ведь и Гасли неплохо проявил себя в Toro Rosso, но в старшей команде не оправдал надежд,— заявила “Ъ” госпожа Косаченко.— Что касается Квята, то какой смысл вызывать гонщика, про которого давно все известно, который всем все показал. Так что до конца сезона Элбон "отсидит", а потом уже будет принято решение. Оно, учитывая непредсказуемость Хельмута Марко, может снова удивить. Больше того, я думаю, что для Квята хорошо, что он сейчас не переходит в Red Bull. Он как минимум не будет вечно вторым пилотом».

Александр Петров