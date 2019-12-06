Из свежей почты

Платон Ключников, 6 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 160 430 руб.

Внимание! Цена лечения 199 430 руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 39 тыс. руб.

Платон родился в результате экстренного кесарева сечения, две недели мы лежали в реанимации. Обследование выявило у сына поражение головного мозга. В девять месяцев ему поставили диагноз ДЦП. Мы пробовали все возможные методы реабилитации. С 2016 года с помощью Русфонда начали лечиться в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Результаты превзошли все ожидания. У сына снизился тонус мышц, Платон стал лучше ходить, заговорил простыми фразами, начал хорошо понимать речь. Прекращать лечение нельзя. Помогите! Наталья Ключникова, Алтайский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Платон выучил цифры до 20, знает названия животных. Надо и дальше снижать тонус мышц, увеличить объем движений, развить речь мальчика».

Артур Шемякинский, 8 лет, синдром 1–2-й жаберных дуг, недоразвитие нижней челюсти, сужение зубных рядов, требуется ортодонтическое лечение. 122 тыс. руб.

Внимание! Цена лечения 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 28 тыс. руб.

Сын родился с деформированными челюстями и левой ушной раковиной, левого слухового прохода не было. Врачи выявили у него синдром 1–2-й жаберных дуг. Он проявляется в недоразвитии костей лица, челюстей, ушных раковин. Левым ухом Артур не слышал, а когда простужался, слух падал и в правом. Зубы росли криво, прикус формировался неправильно, нижняя челюсть отставала в развитии, жевать твердую пищу сын не мог. В пять лет Артуру сделали операцию на челюсти, поставили расширяющие аппараты. Он смог шире открывать рот, речь стала более внятной. В той же клинике начали ортодонтическое лечение, оплатить его помог Русфонд. Сейчас лечение надо продолжать, прошу, не оставляйте нас! Алена Шемякинская, Пермский край

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Нужно продолжить лечение, направленное на стимуляцию роста челюсти и исправление прикуса».

Кирюша Бобровников, 4 года, врожденная деформация стоп, спасет хирургическое лечение. 200 600 руб.

Внимание! Цена лечения 383 600 руб. Фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» внес 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Хакасия» соберут 33 тыс. руб.

Кирюша родился с подвернутыми стопами, в месяц мы повезли его к ортопеду. Он провел гипсования, рассечение сухожилия, велел носить брейсы. Но сын все время их сбрасывал: они до крови растирали кожу. К трем годам стопы вновь вывернулись, и мы поехали к врачам в Новосибирск. И опять гипсования, ахиллотомия, брейсы. И снова рецидив. Нам сказали, что теперь нужна сложная операция на стопах. Но проблема в том, что оплату лечения нам не потянуть, финансово мы уже истощены. Елена Бобровникова, Хакасия

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «После курса гипсований мы проведем операцию — плантарный, медиальный и задний релизы стоп с фиксацией спицами и последующим их извлечением».

Маруся Суханова, 10 месяцев, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 151 500 руб.

Внимание! Цена операции 338 500 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Вятка» соберут 37 тыс. руб.

В девять месяцев у дочки поднялась температура, ее увезли в районную больницу, там и обнаружили шумы в сердце. После выписки мы поехали в Казань на УЗИ. Подтвердились худшие опасения: у Маруси врожденный порок сердца — открытый артериальный проток. Кардиохирург сказал, что необходима операция по его закрытию с помощью окклюдера. Иначе не избежать осложнений — сердечной и легочной недостаточности. Но стоит такая операция очень дорого, и мы вынуждены просить вашей помощи в оплате. Живем в деревне, у нас двое детей. Елена Суханова, Кировская область

Заведующий отделением рентгеноэндоваскулярной диагностики и лечения Детской республиканской клинической больницы Айдар Хамидуллин (Казань): «Эндоваскулярную операцию по закрытию протока необходимо провести в ближайшее время. После щадящей операции девочка быстро восстановится, будет нормально развиваться».

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