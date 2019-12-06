8,5 процента составил прирост объема импорта из стран дальнего зарубежья в ноябре 2019 года (в годовом выражении, к ноябрю 2018-го), сообщила вчера Федеральная таможенная служба. В стоимостном выражении месячный объем импорта из этих стран составил $19,7 млрд. Объем ввоза товаров в ноябре вырос в годовом выражении после октябрьского падения — тогда этот показатель сократился по сравнению с октябрем 2018-го на 7,4%. В ноябре 2019-го импорт машиностроительной продукции (это почти половина всего ввоза в РФ) увеличился на 3% к ноябрю прошлого года. В целом по итогам 11 месяцев 2019 года импорт из стран дальнего зарубежья составил $196 млрд и по сравнению с таким же периодом 2018-го увеличился на 1,5%.