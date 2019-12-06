Ожидания российских и иностранных аналитиков разделяет лишь статпогрешность

В ноябрьских среднесрочных макроэкономических консенсус-прогнозах по России обнаруживается расхождение оценок российских и иностранных экономистов. Прогноз роста ВВП РФ аналитиков FocusEconomics, основанный на оценках 46 институтов (лишь пять из которых российские), за месяц фактически не изменился в отношении 2020 года (1,7%), хотя до этого ухудшался с июня 2019 года. В отношении 2021 года он понижен на 0,1 процентного пункта (п. п.) — до 1,9% (ухудшены оценки потребления и промпроизводства), до этого прогноз улучшался с июля 2019 года (см. график). В то же время консенсус-прогноз роста экономики России, сделанный экономистами Центра развития ВШЭ на основе данных 27 институтов (16 из которых российские), не изменился за месяц в отношении 2020–2021 годов, составив 1,7% и 1,8% соответственно, а в отношении 2022–2025 годов был повышен на 0,1 п. п.

Среднее расхождение консенсус-прогнозов FocusEconomics и Центра развития ВШЭ составляет 0,1 п. п.— в границах статистической погрешности. Согласно ноябрьским оценкам Центра развития ВШЭ, среднегодовые темпы роста ВВП России в 2019–2021 годах составят 1,6%, а в 2022–2024 годах повысятся до 1,9%. При этом начиная с 2021 года расхождения всех консенсус-прогнозов с текущим базовым прогнозом Минэкономики уже существенны. Напомним, в министерстве ожидают с 2021 года ускорения экономического роста до 3,1–3,3% в год, что существенно выше и прогноза Банка России, который ожидает в 2021 году ускорения роста ВВП максимум до 2,5%, а в 2022 году — до 2,5–3%.

В выборке Центра развития только один прогнозист из 27 рассчитывает на достижение трехпроцентного роста ВВП в 2023–2025 годах. В выборке FocusEconomics ни один из аналитических институтов не прогнозирует более 2,5% роста ВВП в 2021 году. «Очевидно, что большинство макропрогнозистов пока ориентируются на инерционный сценарий, не закладывая в свои оценки возможный позитивный эффект от "регуляторной гильотины", инфраструктурных проектов, законодательства о защите капвложений и других мер по стимулированию деловой активности, разрабатываемых в настоящее время»,— заключают экономисты Центра развития.

Алексей Шаповалов