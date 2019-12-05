Российские пловцы установили мировой рекорд в смешанной эстафете на ЧЕ

Сборная России завоевала золотые медали чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в смешанной комбинированной эстафете четыре по 50 м комплексным плаванием. Российские пловцы установили новый мировой рекорд. Чемпионат Европы проходит в Глазго.

Климент Колесников, Владимир Морозов, Арина Суркова и Мария Каменева показали результат 1 минута 36,22 с. Предыдущий рекорд был установлен сборной США (1 минута 36,40 с) 13 декабря 2018 года.

Второе место в эстафете заняла сборная Нидерландов (1 минута 37,12 с), на третьем месте — датская команда (1 минута 38,02 с).