В ФСБ украли две заставы

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) расследует обстоятельства исчезновения сотен миллионов рублей, выделенных на строительство различных объектов, в том числе пограничных переходов, застав и постов. Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено заместителю начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрию Сулину. Ущерб от его действий оценивается как минимум в стоимость двух застав.

Юрий Сулин был задержан сотрудниками управления собственной безопасности ФСБ, а затем обвинен следователем Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Господину Сулину грозит от трех до десяти лет лишения свободы за то, что он не проконтролировал исполнение целого ряда контрактов, заключенных спецслужбой на строительство различных объектов, в том числе в рамках реализации федеральной целевой программы (ФЦП) «Государственная граница Российской Федерации (2012–2020 годы)». По данным из открытых источников, финансирование программы предусмотрено в размере 134 млрд руб., которые запланировано потратить на строительство погранпереходов, а также застав и постов для пограничной службы ФСБ. УКС, заключая контракты на возведение подобных объектов, полагает следствие, выплатило коммерческим структурам 657,989 млн руб. за работы, которые не были до конца выполнены, или переплатило подрядчикам. Отметим, что средняя стоимость одной заставы, построенной в рамках ФЦП, составляет около 300 млн руб. Таким образом, сообщил источник “Ъ” в силовых структурах, действия господина Сулина и неустановленных лиц, фигурирующих в материалах расследования, могли привести к тому, что были потеряны две новые погранзаставы. Юрию Сулину инкриминировали именно превышение должностных полномочий, полагает собеседник “Ъ”, потому что пока не было доказано, что он получал откаты или взятки от коммерческих и государственных структур, участвовавших в реализации проектов.

Несмотря на то что инкриминируемое господину Сулину деяние, по версии следствия, было «сопряжено с нарушением нормальной деятельности органов государственной власти и затрагивает интересы общества и государства», а сам он мог скрыться и оказать давление на свидетелей из числа подчиненных и коммерсантов, ГВСУ СКР не стало через суд отправлять чиновника в СИЗО. Замначальника УКС ФСБ сейчас находится под домашним арестом, который на днях был продлен на два месяца. Сам обвиняемый и его защита возражали против этого, требуя заменить домашний арест более мягкой мерой пресечения в виде запрета на определенные действия. Господин Сулин отмечал, что если запрет не будет распространен на его трудовую деятельность, то он сможет содержать свою семью, а также ухаживать за пожилыми родителями супруги. Кроме того, благодаря этой мере пресечения он запишется и попадет на личный прием к директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Юрию Чайке и председателю СКР Александру Бастрыкину, которым собирается представить доказательства своей невиновности. Сейчас же чиновник по решению суда не может вступить с кем-либо в переписку, отойти от дома во время прогулки более чем на 500 м и даже прокомментировать в СМИ свое дело. Главная военная прокуратура выступила против послаблений режима для обвиняемого. Суд решил, что за пенсионерами может ухаживать супруга господина Сулина, а сам он не представил подтверждений бедственного материального положения и ненадлежащих действий участников расследования, оставив замначальника УКС ФСБ дома. Представитель чиновника оперативно прокомментировать его дело не смог.

По данным “Ъ”, уголовное дело в отношении господина Сулина является частью большого расследования, инициированного руководством ФСБ в отношении командования управления капитального строительства в частности и службы обеспечения деятельности в целом. Разбирательство началось еще несколько лет назад, после того как руководители УК «Инвест-Виктория» Михаил Лягин и Андрей Симонов, заключившие с ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ и УКС спецслужбы договоры на 611 млн и 600 млн руб. на строительство второй и третьей очередей жилого квартала в Сочи для чекистов, не выполнили свои обязательства, похитив из аванса 391 млн. В результате предприниматели получили по четыре года заключения за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) и отмывание (легализацию) похищенного (ст. 174.1 УК РФ), а экс-начальник ФГУПа полковник запаса Сергей Совертокин — такой же срок за превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Впоследствии они дали показания, что заплатили за общее покровительство еще одному заместителю начальника УКС Анатолию Наумову 7 млн руб. Чекист был арестован, а затем и осужден Московским окружным военным судом (сейчас 2-й Западный окружной военный суд) на пятилетний срок.

Кстати, это не первый скандал, связанный с обустройством госграницы. В декабре 2017 года Мещанский суд Москвы приговорил экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова к девятилетнему сроку в составе группы (подельники получили от двух до восьми лет) за хищение около 500 млн руб., выделенных на строительство погранпереходов. В сентябре 2018 года Мосгорсуд, засчитав день, проведенный в СИЗО, за полтора, сократил господину Безделову срок до трех лет. Однако сейчас экс-чиновник обвиняется в новой махинации на границе. Ведомство же, которое он возглавлял, было ликвидировано в 2016 году.

Николай Сергеев