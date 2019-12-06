«Содержанки» попадут на Amazon

Видеосервис Start, принадлежащий продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа», продал американской Amazon права на сериал Константина Богомолова «Содержанки». Цена могла быть выше других сделок Amazon с российскими студиями, допускают участники рынка.

Start продал сериал «Содержанки» сервису Amazon Prime Video, рассказал “Ъ” представитель компании. По его словам, к покупателю переходит право эксклюзивного показа «Содержанок» в Европе, возможно расширение сотрудничества на другие территории. «В немецкоязычных странах "Содержанки" появятся в декабре, на французском — в январе. Далее проект будет появляться на других территориях по усмотрению Amazon»,— говорит представитель компании, уточняя, что в России эксклюзив остается у Start. Дубляж «Содержанок» сделает Amazon, и сериал станет первым российским контентом в категории Originals and Exclusives, утверждают в Start.

«Содержанок» производит студия видеосервиса Start. В сделку вошел первый сезон из восьми серий, его режиссером был Константин Богомолов, ведутся переговоры по второму сезону (сейчас в производстве, режиссер Дарья Жук), уточняют в компании. По словам одного из собеседников “Ъ”, близкого к студии, бюджет одной серии составил около 25 млн руб., то есть весь проект обошелся примерно в 200 млн руб. Start не раскрывает сумму сделки с Amazon. Она «сопоставима с продажей сериала "Лучше, чем люди" Netflix», оценивает собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Как писал “Ъ” 11 января, «Лучше, чем люди» оценивался в $1 млн. В Amazon не ответили на запрос “Ъ”.

Amazon Prime Video — стриминговая платформа Amazon, она работает более чем в 200 странах. В США пользователи головного сервиса Amazon по быстрой доставке товаров получают подписку на видеосервис бесплатно. В России подписка на Amazon Prime Video стоит €5,99 в месяц. Контент категории Originals and Exclusives размещается на открывающей странице сервиса, пояснила гендиректор компании «Экспоконтент» Александра Модестова.

Amazon и раньше покупала российский контент. В прошлом году «СТС Медиа» продала сервису сериалы «Молодежка», «Психологини», «Лондонград», компания Star Media в июне 2019 года продала пакет из 75 фильмов и сериалов (в том числе «Метод Фрейда», «Романовы» и др.). Epic Media два года назад продала Amazon Prime Video пакет из 20 сериалов (в том числе «Разведчицы», «Гурзуф», «Свадьбы и разводы»), а в этом — договорилась о продаже прав на проекты «Драйв», «Воскресенский», «Заключение» и «Молчание», которые еще производятся, рассказал “Ъ” гендиректор Epic Media Алексей Моисеев.

Сотрудничать с Amazon часто выгоднее, чем с Netflix. «Amazon позволяет зарабатывать больше, а также каждый месяц присылает отчетность о том, как наши сериалы смотрят, из 30 стран мира»,— поясняет Алексей Моисеев. В то же время Amazon обычно не берет на себя расходы за перевод, добавил он. «Для своих проектов мы делаем субтитры на 13 языках. Цена за дубляж восьмисерийного проекта с зарубежными актерами может составлять около $200 тыс., часто с учетом стоимости сделки это экономически невыгодно»,— рассказал господин Моисеев. Максимальный известный заработок российского проекта на Amazon Prime Video — $200 тыс., утверждает он. Поэтому оценка сделки со Start около $1 млн выглядит завышенной, хотя категория Originals and Exclusives могла повысить стоимость, рассуждает он.

Сотрудничество с Amazon помогло Star Media выйти на новые территории, в том числе Новую Зеландию, Австралию, Южную Африку и Индию, говорит вице-президент по продажам и международным проектам Star Media Мария Гречишникова. Это является «большим бонусом для развития международных продаж», но пока Star Media выстраивала сотрудничество на библиотечном контенте и не претендовала на категорию Originals and Exclusives, хотя рассматривает такую возможность, добавила она.

Валерия Лебедева