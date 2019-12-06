Банки поработали на управляющих

Последний осенний месяц стал рекордным для индустрии коллективных инвестиций. В ноябре объем привлечений в открытые паевые фонды впервые превысил 20 млрд руб. Основные притоки идут в управляющие компании, активно использующие для продажи паев родственные банки. Уверенно растут продажи инвестиционных продуктов через удаленные каналы, но по-прежнему на них приходится небольшая часть поступлений.

Согласно данным Investfunds, ноябрь стал самым успешным месяцем для открытых паевых инвестиционных фондов за всю историю их существования. За минувший месяц чистый приток средств в паевые фонды превысил 20,2 млрд руб., что более чем на треть выше показателя предыдущего месяца и на четверть превысило предыдущий рекорд, установленный в мае 2018 года. К тому же ноябрь стал седьмым месяцем подряд, когда фонды данного типа фиксируют чистый приток средств пайщиков. За это время в них поступило свыше 77 млрд руб., причем только за осенние месяцы — 46,7 млрд руб.

В лидерах привлечения остаются управляющие компании, активно использующие агентскую сеть родственных банков. В сентябре в первую пятерку по привлечению вошли «ВТБ Управление активами» (9 млрд руб.), «Сбербанк Управление активами» (2,4 млрд руб.), «Альфа-Капитал» (1,7 млрд руб.), «Райффайзен Капитал» (1,3 млрд руб.), «РСХБ Управление активами» (1,1 млрд руб.). По словам начальника управления продаж и маркетинга «Райффайзен Капитала» Константина Кирпичева, банки стали больше интересоваться комиссионными продуктами, так как у клиентов появился соответствующий спрос. «У банков стоит задача не просто заработать на предложении инвестиционных продуктов, но и удержать клиентов»,— отмечает он. «В банковских отделениях клиентам в первую очередь предлагаются простые и удобные для понимания, использования продукты, которые не только могут дать более высокую доходность, но и представляют собой уже готовый диверсифицированный портфель, динамику которого легко отследить»,— отмечает руководитель отдела продаж частным клиентам «Сбербанк Управление активами» Андрей Макаров.

Впрочем, по-прежнему основной спрос на ПИФы наблюдается со стороны состоятельных клиентов. Это ведет к росту среднего счета клиентов управляющих компаний. По оценке главы «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимира Потапова, средний размер клиентского портфеля в ноябре достиг отметки 1,5 млн руб., а общее число клиентов с начала года выросло на 61,5% и превысило 60 тыс. «Спрос растет со стороны практически всех групп клиентов, в том числе масс-сегмента, но основную долю (до 50–60%) составляют продажи в премиальном сегменте»,— отмечает Константин Кирпичев.

Тем не менее растет доля продаж инвестиционных продуктов и через удаленные каналы. По словам Андрея Макарова, в ноябре через онлайн-каналы в «Сбербанк Управление активами» поступил рекордный за весь год объем средств — почти четверть миллиарда рублей. «Через онлайн в минувшем месяце приток активов составил 350 млн руб., что втрое выше показателя ноября 2018 года»,— рассказал директор департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктор Барк.

В будущем году роль дистанционных каналов может вырасти, считают управляющие. «Согласно стратегии группы ВТБ, мы активно будем развивать цифровые каналы и рассчитываем, что в 2020 году их доля значительно вырастет»,— отмечает Владимир Потапов. «Доступ к инвестициям стал проще благодаря цифровым технологиям, исчезло огромное число барьеров (поход в офис, ожидание курьера), поэтому все большее число физлиц будет пользоваться услугами управляющих дистанционно»,— считает Виктор Барк.

Однако с учетом того, что инвестиционные инструменты более сложный продукт, чем большинство финансовых сервисов, которые активно предлагаются банками в онлайне, консультации менеджеров банка останутся востребованными. «С распространением знаний и понимания специфики инвестиционных продуктов те, кто инвестировал сам в онлайне, будут наращивать инвестиции, и те, кто оформлял офлайн, также будут переходить в онлайн. Но это процесс небыстрый и может занять не год и не два»,— считает Андрей Макаров.

Виталий Гайдаев