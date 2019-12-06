Rambler Group расставила кадры

Rambler Group создала видеоэкосистему на базе онлайн-кинотеатра Okko, проектов «Okko Спорт» и Okko Entertainment и назначила ее управляющим директором экс-менеджера Сбербанка Яну Бардинцеву. В ее задачи будет входить в том числе интеграция Okko с проектами Сбербанка. Эксперты также не исключают оптимизации медийных активов Rambler Group.

Rambler Group назначила Яну Бардинцеву на новую должность управляющего директора видеоэкосистемы Okko, сообщил “Ъ” представитель группы. Она будет подчиняться гендиректору Rambler Group Рафаэлю Абрамяну. Яна Бардинцева будет отвечать за развитие видеоэкосистемы Okko, стратегию бренда и его активов, создание новых коммерческих продуктов и управление каналами дистрибуции, среди ее KPI будет повышение капитализации видеоэкосистемы Okko, увеличение клиентской базы и времени, которое проводит пользователь в сервисе, сообщили в группе.

Видеоэкосистема начала создаваться в Rambler Group после покупки онлайн-кинотеатра Okko в 2018 году. В нее также вошел проект «Okko Спорт» и подразделение Okko Entertainment, которое занимается продюсированием видеоконтента и включает проекты Okko Studios, Okko Distribution, «Okko Театр». Эти активы и проекты принадлежат головной компании группы «Эпоха диджитал», уточняют в Rambler Group. В 2019 году появились новые активы по производству и дистрибуции контента, и потребовались изменения в структуре управления; назначение позволит повысить эффективность за счет координации, ожидает группа. Активами Okko продолжат руководить действующие менеджеры — Иван Гродецкий (онлайн-кинотеатр Okko), Михаил Гершкович («Okko Спорт»), Софья Квашилава (Okko Entertainment).

26 августа Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% в Rambler Group за 11 млрд руб. Яна Бардинцева пришла в Rambler Group до сделки, в октябре 2018 года, на должность директора по маркетингу. До этого она с 2014 по 2016 год работала в Сбербанке, где возглавляла департамент развития отношений с клиентами и вторичных продаж, и в том числе отвечала за запуск продуктов и стратегию маркетплейса. С 2011 по 2013 год она была коммерческим директором Связного банка, с 2003 по 2011 год работала в МТС, где отвечала за маркетинг. В обязанности Яны Бардинцевой также будет входить «интеграция продуктов Okko в экосистему Сбербанка»; предполагается и возможность создания продуктов специально для экосистемы Сбербанка, отметили в Rambler Group.

В июне Rambler Group изменила систему управления активами, компанией руководят Рафаэль Абрамян в должности гендиректора и правление, в состав которого войдут топ-менеджеры основных направлений компании. «Рафаэлю Абрамяну, с учетом его загруженности, вероятно, будет нужно звено, которое будет управлять всей цепочкой процессов, связанных с контентом»,— считает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Okko — один из наиболее интересных активов внутри Rambler Group, полагает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. Помимо опыта в банковской сфере у Яны Бардинцевой есть опыт в отрасли телекоммуникаций, медиа и технологий, поэтому ее назначение логично, особенно с учетом планируемой интеграции сервисов Rambler в экосистему Сбербанка, добавил он. «Для эффективного использования творческих активов необходима постоянная координация и аналитика по выполнению основной задачи — привлечения внимания аудитории к основным услугам банка. Поэтому на эту должность назначается не специалист из творческой или медийной сферы, а именно профессионал-финансист»,— констатирует гендиректор Intermedia Евгений Сафронов. Скорее всего, медийные активы Rambler Group «будут оптимизированы за счет слияния и сокращения параллельных процессов, которые всегда существуют в крупных творческих конгломератах», допускает он.

Валерия Лебедева, Анастасия Фролова