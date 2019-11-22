Rambler Group не хватает драмы

Rambler Group Александра Мамута и Сбербанка создает театральное продюсерское бюро, которое возглавят Иван Вырыпаев и Юрий Милютин. Новая структура будет участвовать в создании в Москве и за рубежом спектаклей, которые покажет онлайн-кинотеатр Okko. Аудитория для этого есть, но окупить подобный проект сложно, отмечают участники рынка.

Rambler Group создала продюсерское бюро «Okko Театр», сообщили “Ъ” в холдинге. Его генеральным продюсером стал драматург и кинорежиссер Иван Вырыпаев, директором — Юрий Милютин, ранее занимавший должность директора театра «Практика». «Okko Театр» будет осуществлять полный цикл работы над проектами — от идеи и пьесы до реализации, киносъемки и показа, уточнил Иван Вырыпаев. В Rambler Group говорят, что уже есть договоры с «Гоголь-центром» в Москве и Центром искусств имени Михаила Барышникова в Нью-Йорке, среди актеров работу с бюро подтвердили Чулпан Хаматова, Равшана Куркова, Александр Паль и Джордан Фрай. Первым проектом станет комедия Ивана Вырыпаева «Интертеймент», ее премьера состоится в январе.

Проекты бюро будут доступны в онлайн-кинотеатре Okko (входит в Rambler Group), рассматривается возможность кинопроката. Размер инвестиций в проект не раскрывается, по плану он выйдет на чистую прибыль в 2021 году, говорят в Rambler Group. «Мы ни с кем не конкурируем — мультиканальных театров пока нет. То, что мы делаем, отличается от западных проектов, таких как Digital Theatre, Broadway HD, где речь идет просто об онлайн-платформах с театральным контентом. Мы хотим делать качественно другие проекты — и по технической реализации съемки, и по контентному наполнению»,— говорит Иван Вырыпаев.

Проекты по записи спектаклей и их монетизации в интернете и кино уже есть, но это небольшой рынок, говорит генеральный продюсер проекта «Театральная Россия» Эльмира Щербакова. «В целом аудитория таких проектов в России очень мала и не растет в связи с падением реальных доходов, с коммерческой точки зрения это невыгодно, мы работаем с поддержкой Минкульта»,— уточняет она. По оценке госпожи Щербаковой, стоимость съемки спектакля может варьироваться от 500 тыс. до 2 млн руб. Большая часть аудитории «Okko Театра», скорее всего, придется на кинопрокат и живые спектакли, прогнозирует она. «У нас в кинотеатр люди приходят в бальных платьях — так же, как в театр. Дома перед компьютером теряется эффект присутствия, театральная культура»,— рассуждает госпожа Щербакова.

Создание корпорациями, ориентированными на массовые рынки, творческого контента — общемировая тенденция, но выпуск записей спектаклей как отдельного продукта в онлайн-кинотеатрах — необычное решение, отмечает гендиректор InterMedia Евгений Сафронов. Сейчас в российских видеосервисах в лучшем случае можно найти классические советские телеспектакли середины XX века, указывает он. В кинопрокате же этот сегмент растет. По данным ЕАИС, в 2016 году на альтернативный контент, то есть записи спектаклей, концертов, выставок и т. д., в кинотеатрах России пришлось 91,4 млн руб. сборов, в 2017-м — 94,7 млн руб., в 2018-м — 113,9 млн руб. «Даже за последний год, когда просели сборы всей киноиндустрии, рост сборов альтернативного контента составил 20%, что говорит о перспективности»,— резюмирует эксперт.

Лидирует на рынке показа спектаклей в кино компания CoolConnections. «Любой новый игрок на рынке — это потенциальная возможность расширения зрительской аудитории. Rambler Group обладает серьезной экосистемой для продвижения и развития подобного проекта»,— считает гендиректор CoolConnections Надежда Котова. С похожей идеей — прямые онлайн-трансляции спектаклей на главной странице — год назад вышел на рынок «Яндекс», напоминает она, но окупаемость подобных инициатив — «задача долгосрочная и сложно прогнозируемая».

У «Яндекса» была другая модель: он предлагал посмотреть трансляции спектаклей, на которые не осталось билетов, уточняет экс главный редактор проекта «Я в театре» Алексей Киселев. Он отмечает, что «культовые» спектакли, на которые сложно попасть, получали большую аудиторию: например, трансляцию «Одной абсолютно счастливой деревни» Мастерской Петра Фоменко одновременно смотрели около 200 тыс. человек.

Валерия Лебедева