Адресная недостаточность

Увеличение числа интернет-пользователей и устройств привело к исчерпанию одного из основных элементов сети — IP-адресов IPv4, необходимых для доступа к сайтам. Это уже отразилось на качестве услуг операторов и на пользователях, которым приходится все чаще подтверждать, что они не роботы. При дефиците адресов начнется их подорожание на вторичном рынке, предупреждают эксперты.

В интернет по очереди

Организация RIPE NCC, ответственная за выделение IP-адресов в Европе, СНГ и Юго-Западной Азии, 25 ноября объявила о полном исчерпании IP-адресов четвертой версии протокола — IPv4. Он был создан в 1981 году и предусматривал распределение 3,7 млрд доступных уникальных адресов. Но в связи со стремительным ростом количества устройств на руках интернет-пользователей адресов этого типа на всех уже не хватает.

RIPE NCC — один из пяти региональных интернет-регистраторов, который распределяет адреса, полученные от головной структуры в США, IANA. В регион деятельности RIPE NCC входит Россия. Адреса распределяются между локальными интернет-регистраторами. Последние на платной основе распределяют пакеты адресов среди операторов связи, крупных интернет-сервисов, хостинг-провайдеров, банков и др.

IP-адреса интернет-протокола четвертой версии исчерпались или находятся на грани и у четырех других RIR, утверждает директор по внешним связям RIPE NCC в Восточной Европе и Средней Азии Максим Буртиков. RIPE NCC продолжит выдавать адреса, если они будут освобождаться, но не может гарантировать сроки. Для этого местные регистраторы могут встать в очередь и рассчитывать на блок в 256 адресов, но только если ранее не получали адресов от RIPE NCC.

IP-адреса, в частности, используются для идентификации устройств абонентов, которые выходят в сеть. Но резкое сокращение доступности адресов четвертого протокола привело к тому, что зачастую один адрес приходилось делить между несколькими клиентами.

Операторы внедряют технологии для корректной работы сети, но это не уберегает пользователей от проблемы с частым появлением капчи (предложение пройти тест Тьюринга, подтверждающий, что вы не робот) при использовании того же Google, поясняет технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков. Поскольку за одним адресом могли находиться не только десятки пользователей, но и боты, сайту приходится выявлять среди них живых людей, предлагая найти на изображении светофоры или ввести буквы. Такая практика приводит к сильному снижению уровня сервиса, полагает Артем Гавриченков, особенно это касается крупных операторов, у которых одним адресом могут пользоваться десятки тысяч человек. Решением давно назревавшей проблемы нехватки адресов должна была стать новая версия интернет-протокола — IPv6, представленная еще в 1996 году.

Прокрастинация по протоколу

В отличие от IPv4, число адресов в IPv6 может достигать 340 ундециллионов (число с 37 нулями), чего должно с лихвой хватить и на всех пользователей, и на всевозможные устройства для умного дома. IPv6 представлен 23 года назад. Но, по данным Google, в декабре к его сервисам по этому протоколу в России обращались всего лишь 4,43% устройств, а по всему миру — около 25%. «До тех пор, пока треть или даже половина трафика Google не перейдет на IPv6, ждать сильных сдвигов не стоит. Затем корпорация может начать стимулировать переход на сайты с IPv6 за счет, например, повышения в поисковой выдаче»,— рассуждает технический директор REG.RU Павел Арбузов.

Помимо численного превосходства у IPv6 есть и другие преимущества для провайдеров, онлайн-сервисов и пользователей. Возможность более точно таргетировать рекламу для последних, что интересно «Яндексу», Mail.ru Group или Google, может послужить драйвером развертывания IPv6, говорится в посвященном России апрельском отчете RIPE NCC. Тогда с пользовательской точки зрения исчезнут те самые капчи, что повысит для них удобство выхода в сеть.

IPv6 также необходим для развития интернета вещей (Internet of Things, IoT), уверен Артем Гавриченков. На IPv4 эту технологию не реализовать, соглашается господин Буртиков. «Внедрение нового протокола снимает препятствия на подключение неограниченного количества мобильных устройств интернета-вещей»,— подтверждают в МТС. Gartner оценивала, что к 2020 году в мире будет использоваться 20,4 млрд устройств в рамках интернета вещей, что уже будет многократно превышать число доступных IPv4-адресов. Но директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников считает, что развертывание IPv6 никак не повлияет на развитие IoT. «Интернет вещей в массе своей не использует настоящие IP-адреса, потому что было бы странно маршрутизировать информацию от устройств напрямую через интернет: это просто небезопасно. Устройства интернета вещей работают с протоколами уровня ниже»,— говорит он.

Российские операторы связи планируют или уже используют IPv6. МТС начала подготовку к переходу на новую версию протокола десять лет назад, а в 2018 году перевела на него все регионы в России, и сейчас доля IPv6-трафика в сети уже достигает около 40% и продолжает расти, утверждает пресс-секретарь компании Алексей Меркутов. «Вымпелком» реализует запуск сейчас. «В течение 2020 года мы планируем полностью перейти на IPv6 для мобильных сервисов. Критичности нет, поэтому работа идет в плановом режиме»,— говорят в пресс-службе компании. Сеть «МегаФона» давно поддерживает протокол IPv6, поэтому исчерпание ресурса IPv4 не скажется на абонентах, заверил директор по стратегическому планированию инфраструктуры оператора Андрей Грачев.

Внедрение IPv6 идет медленно, потому что эта версия протокола несовместима с IPv4, по сути, «нужно поддерживать две полноценные инфраструктуры», объясняет Андрей Колесников. Большое количество сервисов и ресурсов в интернете по-прежнему используют IPv4 и недоступны в IPv6, добавляет господин Грачев. Операторы и онлайн-ресурсы вынуждены обеспечивать работу в режиме dual stack, когда абоненту присваиваются адреса обоих протоколов, а сайты могут открываться при использовании любого. «Виден факт недоступности протокола IPv6 для конечных пользователей, поэтому "Яндекс" активно участвует во множестве инициатив, призванных ускорить внедрение IPv6»,— утверждает представитель компании.

В конечном счете переход на IPv6 — это просто дорого, уверяет господин Колесников. В МТС возражают: большая часть из доработок элементов сети не требовала финансовых затрат, поскольку основное оборудование поддерживает IPv6 «из коробки» и его просто нужно правильно настроить.

Отказ от IPv4 в пользу IPv6 — вопрос времени, уверены опрошенные собеседники “Ъ”. Впрочем, эта фраза звучала из уст специалистов уже на протяжении многих лет. МТС, например, не планирует отказываться от IPv4 в ближайшие десять лет: «По мере роста доли IPv6-трафика мы планируем сокращать блоки публичных IPv4-адресов для трансляции сессий мобильных абонентов при выходе в интернет, а сами адреса переиспользовать для расширения как сети фиксированного ШПД, так и для облачных сервисов». Тем временем уже сформировался и по своим правилам работает вторичный рынок адресов устаревшего протокола.

Сделки на доверии

Одним из принципов предоставления IP-адресов, который постулировал RIPE NCC, является отсутствие права собственности на них. Эти адреса «назначаются», а не передаются во владение, и при определенных условиях, например грубых нарушениях со стороны LIR, региональный регистратор может отозвать их. Однако это не помешало появлению вторичного рынка IPv4-адресов и брокеров.

Поскольку проникновение IPv6 столь мало, а единовременно отказаться от устаревшей версии протокола нельзя, спрос на адреса IPv4 сохраняется. Они нужны преимущественно тем же операторам связи, хостинговым и облачным провайдерам, а также банкам. До 2012 года для LIR была возможность получения от RIPE NCC крупных блоков адресов, после этой даты размер блоков был ограничен 1024 адресами, а в связи с полным их исчерпанием срочно получить блок адресов можно только на вторичном рынке.

Поскольку как такового понятия продажи IP-адресов для RIPE NCC не существует, то сделка производится на доверии: владелец переписывает адреса на покупателя, а тот в виде пожертвования переводит ему деньги, объясняет Артем Гавриченков. Гарантом сделки чаще всего выступают брокеры, которые и сводят продавцов с покупателями. При этом у самого RIPE NCC существует перечень «уполномоченных брокеров». «Кроме прочего, есть просто спекулянты, которые все эти годы скупали адреса с целью их выгодной перепродажи»,— поясняет один из собеседников “Ъ”.

Еще два-три года назад стоимость одного IPv4-адреса составляла примерно $10, хотя в любом случае продаются они только блоками. Сейчас, исходя из предложений брокеров, цена может составлять от $20 до $25. Впрочем, по словам собеседника “Ъ”, конечная стоимость может варьироваться, «как договоришься», поскольку единой статистики нет. Периодически на рынке происходят крупные сделки: например, в 2017 году Массачусетский технологический институт продал 8 млн IPv4-адресов Amazon. Институт в результате мог получить $75–100 млн, оценил на сайте Quora президент Американского регистратора интернет-номеров (ARIN) Джон Кёрран.

Вторичный рынок IPv4-адресов практически никем не оценивается. Отчет о его объеме по итогам 2018 года подготовил один из американских брокеров Avenue4, работающий в регионе ARIN. По его данным, ARIN обеспечивает около 80% всего рынка. В этом регионе за прошлый год было продано 44,7 млн адресов при среднем ценнике $20. Таким образом, весь объем трансакций мог составлять около $900 млн, а мировой объем рынка — $1,12 млрд.

На фоне исчерпания интернет-адресов IPv4 опрошенные “Ъ” участники рынка ждут усугубления ситуации и уже говорят о полном беспорядке. «После того как RIPE NCC перестал выдавать адреса, на этом непрозрачном рынке неизбежна турбулентность. Кто-то сразу взвинтил цены, кто-то их не поменял — в общем, ценовой разброс в ближайшее время только увеличится»,— уверен один из собеседников “Ъ”. Средняя цена блоков адресов будет продолжать увеличиваться какое-то время, но потребность бизнеса в IPv4 может остановиться на горизонте пяти лет, и тогда стоит ожидать резкого падения цен, прогнозирует он.

Поскольку IPv4-адреса все еще нужны операторам связи и хостинг-провайдерам, можно ожидать, что это отразится на стоимости услуг для их клиентов, однако увеличение не будет значительным, полагает Артем Гавриченков. Небольшое повышение цен на адреса возможно, соглашается собеседник “Ъ” в интернет-отрасли, однако на фоне «закона Яровой», «суверенного рунета» и других законодательных нововведений для операторов оно будет почти незаметно.

Дмитрий Шестоперов