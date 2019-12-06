О влиянии системы адресации интернета на провайдеров “Ъ” рассказал технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.

— О IPv6 говорят как о единственной альтернативе кончающимся IPv4. Какие преимущества есть у IPv6?

— Так как протокол IPv6 писался с нуля, без оглядки на возможные сложности с внедрением, то в нем реализован ряд новаций. Среди них — технология multicast для потоковой передачи видео высокого качества; простой формат пакета, удешевляющий маршрутное оборудование и снижающий стоимость интернета для конечного пользователя; избыточная и разреженная адресация для лучшего таргетирования пользователей web-сайтами и для развития интернета вещей.

Других альтернатив у IPv4 все равно нет и не будет, эту тему можно закрыть. Идеи IP-протоколов версий 8, 9, 10 уже муссировались в технических сообществах, но ничего сравнимого с IPv6 создать не получилось.

— Как использование IPv6 повлияет на безопасность?

— Преимущества IPv6 в сфере безопасности заключаются в прозрачности источников данных. В случае DDoS-атаки из сети организации наружу, чтобы отследить источник запросов — зараженный трояном компьютер,— в IPv4 нужно хранить журналы NAT (Network Address Translation, преобразования сетевых адресов.— “Ъ”) за длительный период. В IPv6 информация об оригинальном источнике не теряется, что упрощает и удешевляет оперативно-разыскные действия и мероприятия по внутренней безопасности.

— Что нужно изменить провайдерам и онлайн-сервисам для перехода на IPv6?

— В первую очередь изменения требует подход к развертыванию сетей. Необходимо обучить персонал ключевым концепциям IPv6. В идеальном случае организация просто прекращает разворачивать IPv4-сети совсем и переходит на IPv6. Есть также подход dual stack, параллельное использование IPv4 наряду с IPv6, но он сложнее, дороже и глобальных преимуществ не имеет. Параллельное использование оправдано в первую очередь инерцией мышления. На сегодняшний день IPv4 на оконечных абонентских устройствах нужен в очень редких случаях. Так, практически отказались от использования IPv4 в архитектуре своей сети американские операторы связи Verizon и T-Mobile; аналогичный тренд виден в Европе.

— Что вы считаете драйвером перехода на IPv6 кроме исчерпания IPv4-адресов?

— Деградация качества IPv4-сетей медленно, но верно продолжается уже полтора десятка лет. Еще десять лет назад услуга внешнего IPv4-адреса была платной у многих российских интернет-провайдеров. Сегодня ее часто нельзя получить вообще, ни за какие деньги, поскольку соответствующее усложнение сети провайдер не сможет окупить. Не за горами день, когда в США пользователь, которому по каким-то причинам обязательно нужен доступ в IPv4, должен будет платить отдельную, более высокую абонентскую плату. Со временем это придет и к нам, однако здесь инерция мышления накладывается на отсутствие у провайдеров привычки рассчитывать финансовую модель изменений, в то время как в США драйвером внедрения IPv6 часто становится департамент финансового планирования компании.

— Чем IPv6 полезен для развития интернета вещей?

— IPv6 снижает стоимость развертывания интернета вещей за счет упрощения сети. Устройства интернета вещей в IPv6 могут не только обмениваться данными с далеким от них сервером, но и общаться друг с другом. Опять же технология multicast найдет применение и здесь. Также интернет вещей потребует развертывания колоссального количества сетей передачи данных, а обработка IPv6 дешевле, чем IPv4.

Интервью взял Дмитрий Шестоперов