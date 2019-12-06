Миллиард уплыл из порта

Три топ-менеджера самарского ООО «Больверк» задержаны по делу о мошенничестве при строительстве международного морского порта в Пионерске Калининградской области. По версии следствия, руководство компании похитило 1,6 млрд руб. при возведении морского терминала. По данным источников „Ъ“, подозреваемыми оказались генеральный директор «Больверка» Сергей Шипицин, его заместитель Евгения Фрид, а также бывший руководитель организации Сергей Петрухин.

В Самаре по подозрению в мошенничестве задержано руководство ООО «Больверк», генерального подрядчика строительства международного морского терминала для круизных и грузопассажирских судов в Пионерске Калининградской области. По версии следствия, топ-менеджеры компании похитили 1,6 млрд руб. при возведении морского терминала. По данным из источников „Ъ“, пожелавших остаться неназванными, задержаны генеральный директор организации Сергей Шипицин, его заместитель Евгения Фрид и бывший руководитель Сергей Петрухин. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Договор с ФГУП «Росморпорт» был подписан в 2017 году. Стоимость контракта составила 7,4 млрд руб. Согласно материалам дела, компания получила аванс в размере 3,6 млрд руб., но на строительство потратила только 2 млрд руб. Что стало с оставшимися деньгами, предстоит выяснить следователям. По их версии, средства выводились из ООО «Больверк» на счета аффилированных организаций. «В дальнейшем часть денежных средств уходила в пользу фирм-однодневок, зарегистрированных в Самарской области»,— сообщили „Ъ“ в СКР, предполагая, что часть компаний затем занималась обналичиванием денег. Обыски по делу прошли не только в Самаре и Калининграде, но и в Москве и Санкт-Петербурге.

ООО «Больверк» зарегистрировано в 2008 году в Самаре. По данным «СПАРК-Интерфакс», собственником компании является Станислав Лобань. Генеральным директором указан Сергей Шипицин. До него организацией руководил Сергей Петрухин. В 2018 году выручка «Больверка» превысила 3,6 млрд руб., прибыль составила 31 млн руб.

Компания исполняет крупные государственные контракты в разных регионах страны. В 2017 году «Больверк» заключил восемь госконтрактов на общую сумму более 10 млрд руб. Среди заказчиков минлесхоз Самарской области, КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амура», минприроды Магаданской области, комитет капитального строительства Саратовской области и т.д. В 2018 году «Больверк» выиграл восемь торгов на сумму порядка 2 млрд руб. Самый крупный контракт — на 1 млрд руб. — заключен с комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского районного муниципального образования. Также, судя по данным на сайте «Больверка», среди клиентов компании — крупнейший судостроительный холдинг России «Объединенная судостроительная корпорация», газовая компания НОВАТЭК, «Роснефть», нефтехимическая компания СИБУР.

Строительство глубоководного порта в Калининградской области начали планировать еще в 2000е годы. В итоге его проект получил положительное заключение государственной экспертизы в 2017 году. Предполагалось, что пропускная способность терминала достигнет почти 300 тыс. человек в год, а ежегодно в порт будет заходить 422 судна, включая 312 паромов и 110 круизных лайнеров. На объекте также планировалось создание искусственных земельных участков площадью 3,42 га и 1,74 га. Генеральным проектировщиком порта выступило ООО «Морское строительство и технологии». В августе полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан инспектировал строительство порта в Пионерском. На сайте правительства Калининградской области сообщали, что участники совещания с полпредом «приняли решения», которые позволят ввести терминал в эксплуатацию до начала летней навигации 2020 года. Сейчас готовность терминала составляет 27%.

• ООО «Больверк» оказалось на конкурсе по строительству порта единственным поставщиком, а потому с ним заключили контракт по максимальной цене. К работам компания приступила в феврале 2018 года, и уже через месяц у «Больверка» начались проблемы. В марте Центральный банк России отозвал лицензию у банка самарского «АктивКапитал банка», который выступал гарантом исполнения контракта между «Росморпортом» и подрядчиком. Летом 2018 года свой пост покинул заместитель министра транспорта России Виктор Олерский, который был инициатором и куратором проекта строительства порта в Пионерском. Тогда глава комитета по транспорту Калининградской торговопромышленной палаты Леонид Степанюк говорил, что уход господина Олерского создает серьезные риски для строительства порта, называя его квалифицированным чиновником, который был погружен в калининградскую тематику.

В 2019 году строительство морского терминала заморозилось. В сентябре сайт правительства области перестал транслировать строительство порта. В ноябре Арбитражный суд Самарской области принял к производству иск ООО «СтройИнвестПроект» о банкротстве «Больверка». 24 ноября «Росморпорт» расторг контракт с подрядчиком. В начале декабря самарская компания обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконным отказ «Росморпорта» от контракта. Как пояснил юрист, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ, хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотреблением доверия, то есть мошенничество, совершенное в особо крупном размере либо в составе преступной группы, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. «В зависимости от обстоятельств реальный срок лишения свободы может сопровождаться штрафом до 1 млн руб.»,— добавил юрист. Получить комментарий от «Больверка» не удалось — телефоны организации не отвечают на звонки.

Сабрина Самедова, Марина Царева