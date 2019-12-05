Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал продажу пива на стадионах во время матчей. Он рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

О том, что на российских стадионах появится пиво, говорят давно и по несколько раз в год. Вроде никто не против, но воз и ныне там, хотя шаги в определенном направлении делаются постоянно. В этот раз комитет Госдумы рекомендовал законопроект о продаже пива на стадионах, причем он был принят единогласно. Но, несмотря на это единодушие, алкоголь на спортивных аренах появится не сразу. В случае принятия закона в первом чтении, должно быть второе и третье, так что в лучшем случае на стадионах пиво начнут продавать только в следующем сезоне, и то не факт. Несмотря на единодушие болельщиков и депутатов в этом вопросе, путь пенного напитка на спортивные мероприятия труден. Об этом “Ъ FM” рассказал президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин: «Все очень сложно. Пиво есть везде — это атрибут болельщиков, об этом говорят многие. На стадионах почти на всех европейских аренах присутствует этот напиток. У нас есть шанс, но надо донести правильную позицию относительно того, как это все будет».

Ведущие пивоваренные компании, скорее всего, выстроятся в очередь, чтобы получить право продавать пиво на российских стадионах. Но дело тут не в заработке. Подобный проект вряд ли принесет много денег. Скорее всего, это будет имиджевая история, считает директор по правовым вопросам компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев: «Продажи осуществляются в основном во время проведения самого матча. Мы понимаем, что они бывают в лучшем случае два раза в неделю, чаще всего один. Это действительно не те объемы, на которых можно хорошо заработать. Но с точки зрения продвижения имиджа бренда для каждой компании это более чем интересно. Поэтому, я думаю, спрос будет большим. Как всегда, все будет работать на тендерной основе. Соответственно, компании начнут конкурировать за это».

Что же касается суммы, которую придется заплатить пивоваренной компании за право продавать свой продукт на стадионах, то она наверняка будет серьезной. Несколько лет назад говорили о $6-7 в год. В условиях нынешних реалий сумма, скорее всего, будет скромнее. Но эти деньги в любом случае помогут Российской футбольной премьер-лиге, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Сегодня наша лига в этом плане одна из самых низкооплачиваемых со стороны коммерческих предприятий, спонсоров и телекомпаний. Тем более мы знаем, что нельзя привлекать других к рекламе во время спортивных матчей, в перерывах, тем не менее все равно умудряются писать “Безалкогольное пиво”. То есть мы сами себя обманываем.

И поэтому я уверен, что решение Госдумы взвешенное и правильное».

Любопытно, что комитет Госдумы принял 5 декабря еще один проект, связанный с российскими стадионами. Кроме разрешения продавать пиво, депутаты одобрили создание на тех же спортивных аренах молельных комнат.

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Парламентарии также предлагают сделать легальной рекламу и продажу пива не только во время футбольных матчей. Соответствующие поправки будут предложены ко второму чтению законопроекта, который должен пройти весной 2020 года.