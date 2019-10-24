Пивному потоку подыскивают направления

Правительство одобрило возвращение пива на стадионы. Кабинет министров поддержал законопроект, который разрешает продавать пиво во время футбольных матчей. Предполагается, что часть прибыли с продажи пойдет на развитие детско-юношеского футбола и на обслуживание стадионов. Когда пиво может вернуться на трибуны? И что говорят об этом футбольные функционеры, медики и пивовары? Выяснял Александр Рассохин.

Продавать пиво на стадионах нельзя уже почти 15 лет. Запрет ввели в 2005 году ради безопасности на футбольных матчах. Считалось, что пиво — дополнительный катализатор для стычек болельщиков между собой и с полицией. За это время запрет дважды снимали: на время Чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций. И этот опыт показал, что болельщики готовы к нововведению, утверждает автор инициативы, лидер фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев: «Наши болельщики — нормальные люди, которые способны контролировать свои эмоции и поведение. В целом мы считаем, что наше общество готово вернуть на футбольные стадионы продажу пива».

Авторы инициативы обещают, что деньги с продажи пойдут на развитие профессионального или детско-юношеского футбола, или на обслуживание стадионов, которые после Чемпионата мира простаивают. Правда, о каких суммах может идти речь, пока что говорить рано, настаивает генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе: «Это создает более комфортную обстановку для болельщиков на стадионе, особенно в теплое, летнее время года. С точки зрения бизнеса это серьезная поддержка. Мы ожидаем, что это приведет к серьезному увеличению посещаемости стадионов».

Авторы инициативы надеются, что в ноябре законопроект рассмотрят в первом чтении. А вот подготовка ко второму, судя по всему, затянется. К документу много вопросов. Например, непонятно, как именно будет распределяться доход с продажи — на это указало правительство. Согласны с ним и пивоваренные компании. Для них торговля на стадионах — это и маркетинг, и дополнительные средства, но какие именно, станет известно позже, подчеркивает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев: «Спонсоры действуют через операторов питания, которые выбирают на эксклюзивных условиях на каждом стадионе, покупают пиво. Создается денежный поток, который в дальнейшем будет перераспределяться согласно тем условия, которые будут установлены законопроектом. То есть будет взаимодействие между производителем, оператором и стадионом».

Возвращение пива на стадионы может привести к кардинальным изменениям футбольного бизнеса. К примеру, на матчи могут вернуть рекламу алкоголя, предполагает бывший руководитель футбольных клубов «Локомотив», «Москва» и «Ростов», а ныне президент группы компаний «Футбол Маркет» Юрий Белоус. Кроме того, может получить импульс сфера общественного питания на спортивных событиях, которая в России развита слабо, а в Европе приносит клубам миллионные доходы: «В той же Английской премьер-лиге к окончанию матча генеральный менеджер уже знает, сколько продано пинт пива, сколько гамбургеров съедено. У нас это еще зарождающаяся история. Под пиво прекрасно идут всякие хот-доги, сосиски и прочее. Но у нас этого, к сожалению, еще нет.

Я думаю, что в связи с этим будут улучшены все направления торговли».

Впрочем, далеко не все радеют за снятие запрета на пиво. Некоторые болельщики в разговоре с “Ъ FM” рассказывали, что во время Чемпионата мира сталкивались с эксцессами. Например, когда фанаты стали бросать стаканы с пивом на нижние ярусы после забитого гола. Член думского комитета по охране здоровья Николай Осадчий предполагает, что таких случаев станет больше: «Здесь надо измерять не экономической доходностью, а тем, насколько это вредно для здоровья людей. Конечно, вероятность каких-то неадекватных реакций в случае употребления пиво, естественно, возрастет».

Продажу пива, конечно же, поддерживают многие болельщики, и даже комментаторы. Еще несколько лет назад об этом говорил Василий Уткин. Помимо алкоголя, он предлагал разрешить марихуану. «Кому бы в голову пришло бросать петарды на поле?! — задавался вопросом Василий Уткин, и добавлял. — А после матча никто ни с кем бы не дрался, все бы уходили в хорошем настроении и мечтали прийти на матч снова».

Авторы инициативы надеются, что законопроект примут до конца года. Также они не исключают, что позднее можно будет разрешить продавать пиво и на соревнованиях по другим видам спорта, например, на хоккейных и баскетбольных матчах.