Режиссер «Дау» попросил Мединского разрешить прокат всех частей кинопроекта

Режиссер проекта «Дау» Илья Хржановский направил письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой разрешить покат всех фильмов кинопроекта, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на текст обращения. Ранее Минкульт отказал четырем из десяти частей кинопроекта в прокате в России в связи с наличием в них «материалов, пропагандирующих порнографию».

«Кинопроект "Дау" был создан как целостное художественное произведение, поэтому фильмы, представленные к получению прокатного удостоверения, не подлежат искусственному отбору и изъятию решением ведомственных комиссий. Есть очевидные меры, такие как возрастные ограничения, и это вполне объяснимо, но почему взрослые граждане свободной страны вынуждены жить по указке неведомой им комиссии Минкульта?» — написал режиссер.

Господин Хржановский попросил главу Минкульта создать экспертную комиссию, которая смогла бы определить, есть ли в «Дау» сцены, пропагандирующие порнографию. Режиссер также отметил, что в создании кинопроекта принимали участие мировые деятели культуры, поэтому «трудно себе представить, что все эти люди взялись бы озвучивать порнофильмы».

Как позднее сообщили «Интерафксу» в Минкульте, в ведомство обращение режиссера пока не поступило. «В случае его поступления оно будет рассмотрено в установленном порядке, ответ будет направлен заявителю в установленные сроки»,— сказали в Министерстве культуры.

Напомним, в конце ноября Министерство культуры вынесло вердикт по поводу проката в России кинопроекта Ильи Хржановского «Дау», частично отказав ему в прокате. Мировая премьера кинопроекта состоялась в Париже в феврале 2019 года. Событие вызвало массированный интерес в СМИ и социальных сетях.

О том, как Минкульт уличил режиссера в порнографичности — в материале “Ъ” «"Дау" выпустят в прокат не целиком».