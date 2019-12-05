Рейс Санкт-Петербург – Элиста совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону

Пассажирский рейс авиакомпании «Азимут» A4 608 Санкт-Петербург – Элиста, вылетевший из Пулково в четверг, 5 декабря, в 12:55, не добрался до пункта назначения, совершив экстренную посадку в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает онлайн-табло местного аэропорта.

Как пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на компанию-перевозчика, произошло это «по техническим причинам». Посадка прошла удачно, однако пассажирам пришлось провести в аэропорту Ростова-на-Дону несколько часов, пока их не забрал в Элисту резервный борт.

Причину экстренной посадки и замену борта в авиакомпании «Азимут» подробно разъяснять не стали.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что самолет авиакомпании SWISS, вылетевший из Петербурга в Цюрих, экстренно сел в Берлине.