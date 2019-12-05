Прокуратура просит до четырех лет колонии фигурантам «московского дела» Мартинцову, Мыльникову и Лесных

Прокуратура попросила приговорить фигурантов «московского дела» Александра Мыльникова, Максима Мартинцова и Егора Лесных к трем, трем с половиной и четырем годам колонии соответственно, сообщает «МБХ медиа». Всех троих обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на несанкционнированной акции протеста, состоявшейся 27 июля в Москве.

В обвинительном заключении говорится, что обвиняемые в ходе акции повалили росгвардейца Максима Косова на землю, после чего Егор Лесных и Максим Мартинцов «ударили его ногами, причинив физическую боль». Господин Лесных позже ударил ногой полицейского Алексея Федорова. Все трое подсудимых вину не признают.

Напомним, летом в Москве проходили протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В частности, 27 июля прошел крупный несанкционированный митинг, после которого было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Несколько участников летних протестов получили реальные сроки.

О летних акциях протеста и уголовном преследовании их участников — в материалах “Ъ”.