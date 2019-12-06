Склад на пару

После двух лет торгов Россельхозбанку удалось продать крупный непрофильный актив — котельную бывшего велозавода (ныне ОАО «Уралтеплосервис»). Объект, первоначально продававшийся за 400 млн руб., в итоге был продан за 79 млн руб. Его купил пермский поставщик электроинструмента «Уралопт­инструмент» — на площадке будет построен склад. Победитель торгов не собирается сносить котельную, хотя городские власти, ранее возражавшие против этого, теперь не против демонтажа. Экс­перты полагают, что городу пригодился бы резервный тепловой источник.

Вчера конкурсный управляющий ОАО «Уралтеплосервис» сообщил об итогах торгов по продаже имущества предприятия — здания котельной ВК-1 (котельная бывшего велозавода) с оборудованием и тепловыми сетями, а также участка в 2,5 га по ул. Героев Хасана, 105. Имущество находится в залоге Россельхозбанка. Торги проходили методом публичного предложения, стартовая цена могла снизиться с 110,2 до 71,63 млн руб. Такая цена будет действовать до 9 декабря. Не дожидаясь этой даты, цену за лот в 79 млн руб. предложило пермское ООО «Урал­оптинструмент».

Победитель торгов далек от энергетики. Согласно сайту компании, ООО «Уралоптинструмент» занимается поставками электроинструмента и комплектующих (садовая техника и пилы), а также производство собственного инструмента (бренд «Парма»). Выручка компании в 2018 году составила 3,7 млрд руб., чистая прибыль — 232 млн руб. На предприятии работает свыше 180 чел. Единственный владелец компании Герасим Солощенко.

Господин Солощенко сообщил „Ъ-Прикамье“, что приобрел объект из-за земельного участка. На нем инвестор собирается построить складское помещение, а на основной площадке — развернуть производство инструмента. При этом сносить котельную он не намерен.

ВК-1 мощностью 360 Гкал/ч была построена в 1972 году. Последние десять лет находилась в аренде коммунального оператора «Перм­газэнергосервис» (ПГЭС). До 2013 года ПГЭС был крупным поставщиком тепла в Перми (его доля доходила до 12%): в составе оператора работали 29 котельных (мощностью 786 Гкал/ч). Летом 2013 года «Пермская сетевая компания» (ПСК, входит в «Т Плюс») прекратила покупку тепловой энергии у ПГЭС и заместила поставки котельной ВК-1 на Пермскую ТЭЦ-6, принадлежащую «Т Плюс». Работа котельной была законсервирована, и сейчас этот теплоисточник считается резервным: через тариф его арендатор — «Межрегиональная энергетическая компания» получает средства на поддержание в рабочем состоянии двух котлов.

Котельную управляющий пытался продать более двух лет. Сначала имущественный комплекс продавали за 400 млн руб. В апреле начались торги со снижением цены, стартовая цена составляла 169 млн руб. В 2017 году объектом интересовалось ООО «Технологии газов». Его совладелец Сергей Кожухар собирался оборудовать из ВК-1 завод, где можно будет сжигать мусор, однако не нашел инвесторов.

Александр Кобелев, конкурсный управляющий ОАО «Уралтеплосервис», сообщил „Ъ-Прикамье“, что оборудование котельной исправно и находится в законсервированном виде. Каждый год делается его опрессовка, отметил он. По мнению управляющего, сейчас мэрия Перми не настаивает на сохранении его в рабочем состоянии, и ВК-1 может быть демонтирована. В администрации Перми подтвердили эти сведения, добавив, что сейчас теплоснабжение Свердловского района будет осуществляться через современную ТЭЦ-9. В ПСК отметили, что котельная давно исключена из схемы теплоснабжения Перми.

Эксперты полагают, что демонтаж ВК-1 будет ошибкой. «Печально, если ВК-1 будет использоваться как условное „овощехранилище“, а не как „пиковая“ котельная»,— говорит бывший гендиректор ПГЭС Денис Ушаков. Он отметил, что когда «на магистральных сетях напорных коллекторов ПАО „Т Плюс“ происходили аварии, мы обеспечивали подпитку сети».

Вячеслав Суханов