Склад на пару

После двух лет торгов Россельхозбанку удалось продать крупный непрофильный актив — котельную бывшего велозавода (ныне ОАО «Уралтеплосервис»). Объект, первоначально продававшийся за 400 млн руб., в итоге был продан за 79 млн руб. Его купил пермский поставщик электроинструмента «Уралоптинструмент» — на площадке будет построен склад. Победитель торгов не собирается сносить котельную, хотя городские власти, ранее возражавшие против этого, теперь не против демонтажа. Эксперты полагают, что городу пригодился бы резервный тепловой источник.
Вчера конкурсный управляющий ОАО «Уралтеплосервис» сообщил об итогах торгов по продаже имущества предприятия — здания котельной ВК-1 (котельная бывшего велозавода) с оборудованием и тепловыми сетями, а также участка в 2,5 га по ул. Героев Хасана, 105. Имущество находится в залоге Россельхозбанка. Торги проходили методом публичного предложения, стартовая цена могла снизиться с 110,2 до 71,63 млн руб. Такая цена будет действовать до 9 декабря. Не дожидаясь этой даты, цену за лот в 79 млн руб. предложило пермское ООО «Уралоптинструмент».
Победитель торгов далек от энергетики. Согласно сайту компании, ООО «Уралоптинструмент» занимается поставками электроинструмента и комплектующих (садовая техника и пилы), а также производство собственного инструмента (бренд «Парма»). Выручка компании в 2018 году составила 3,7 млрд руб., чистая прибыль — 232 млн руб. На предприятии работает свыше 180 чел. Единственный владелец компании Герасим Солощенко.
Господин Солощенко сообщил „Ъ-Прикамье“, что приобрел объект из-за земельного участка. На нем инвестор собирается построить складское помещение, а на основной площадке — развернуть производство инструмента. При этом сносить котельную он не намерен.
ВК-1 мощностью 360 Гкал/ч была построена в 1972 году. Последние десять лет находилась в аренде коммунального оператора «Пермгазэнергосервис» (ПГЭС). До 2013 года ПГЭС был крупным поставщиком тепла в Перми (его доля доходила до 12%): в составе оператора работали 29 котельных (мощностью 786 Гкал/ч). Летом 2013 года «Пермская сетевая компания» (ПСК, входит в «Т Плюс») прекратила покупку тепловой энергии у ПГЭС и заместила поставки котельной ВК-1 на Пермскую ТЭЦ-6, принадлежащую «Т Плюс». Работа котельной была законсервирована, и сейчас этот теплоисточник считается резервным: через тариф его арендатор — «Межрегиональная энергетическая компания» получает средства на поддержание в рабочем состоянии двух котлов.
Котельную управляющий пытался продать более двух лет. Сначала имущественный комплекс продавали за 400 млн руб. В апреле начались торги со снижением цены, стартовая цена составляла 169 млн руб. В 2017 году объектом интересовалось ООО «Технологии газов». Его совладелец Сергей Кожухар собирался оборудовать из ВК-1 завод, где можно будет сжигать мусор, однако не нашел инвесторов.
Александр Кобелев, конкурсный управляющий ОАО «Уралтеплосервис», сообщил „Ъ-Прикамье“, что оборудование котельной исправно и находится в законсервированном виде. Каждый год делается его опрессовка, отметил он. По мнению управляющего, сейчас мэрия Перми не настаивает на сохранении его в рабочем состоянии, и ВК-1 может быть демонтирована. В администрации Перми подтвердили эти сведения, добавив, что сейчас теплоснабжение Свердловского района будет осуществляться через современную ТЭЦ-9. В ПСК отметили, что котельная давно исключена из схемы теплоснабжения Перми.
Эксперты полагают, что демонтаж ВК-1 будет ошибкой. «Печально, если ВК-1 будет использоваться как условное „овощехранилище“, а не как „пиковая“ котельная»,— говорит бывший гендиректор ПГЭС Денис Ушаков. Он отметил, что когда «на магистральных сетях напорных коллекторов ПАО „Т Плюс“ происходили аварии, мы обеспечивали подпитку сети».