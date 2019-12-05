Зима. Тепло. Урал

В культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» начала работать рождественская ярмарка «Зима.Тепло». Здесь расположились торговые ряды с кухней и сувенирами со всего мира, большая елка и фотозона. В первую неделю тематикой ярмарки станут зимние традиции стран и народов мира, вторая — посвящена мастер-классам, третья неделя пройдет под знаком Европейского Рождества, а на последней рабочей неделе декабря гости смогут заняться подготовкой к Новому году. Начало января будет посвящено Православному Рождеству и фестивалю теплых напитков. Как открылась выставка — в фотогалерее “Ъ-Урал”.