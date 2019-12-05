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Рождественская ярмарка «Зима.Тепло» будет открыта с 5 декабря 2019 года по 7 января 2020 года

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Зима. Тепло. Урал

В Екатеринбурге открылась рождественская ярмарка

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В культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» начала работать рождественская ярмарка «Зима.Тепло». Здесь расположились торговые ряды с кухней и сувенирами со всего мира, большая елка и фотозона. В первую неделю тематикой ярмарки станут зимние традиции стран и народов мира, вторая — посвящена мастер-классам, третья неделя пройдет под знаком Европейского Рождества, а на последней рабочей неделе декабря гости смогут заняться подготовкой к Новому году. Начало января будет посвящено Православному Рождеству и фестивалю теплых напитков. Как открылась выставка — в фотогалерее “Ъ-Урал”.

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