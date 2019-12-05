Moby SPL отменила все рейсы парома «Принцесса Анастасия» до 8 января

Оператор Moby SPL проинформировал пассажиров об отмене всех рейсов парома Princess Anastasia («Принцесса Анастасия») на период новогодних праздников до 8 января 2020 года. Как пояснили в компании это вызвано необходимостью проведения на судне дополнительных технических работ, для осуществления которых предусмотрена постановка парома в стационарный сухой док.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Moby SPL несколько раз отменяла рейсы парома «Принцесса Анастасия» из Петербурга в Хельсинки в ноябре и декабре. Причиной называлось неудовлетворительное техническое состояние судна.