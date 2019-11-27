Moby SPL отменила рейсы «Принцессы Анастасии» в третий раз за месяц

Паромный оператор Moby SPL вновь отменил несколько рейсов на пароме Princess Anastasia («Принцесса Анастасия») до начала декабря. Это связано с тем, что выход парома из дока откладывается в связи с необходимостью проведения дополнительного обследования и технических работ. Как сообщили в компании, из-за этого дополнительно отменены отправления «Принцессы Анастасии» из Петербурга 28 и 30 ноября и из Хельсинки 29 ноября и 1 декабря.

Также в предупредительных целях компания Moby SPL закрывает продажи круизов с отправлениями до 5 декабря включительно.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за технических причин оператор Moby SPL отменял круизы парома «Принцесса Анастасия» уже дважды за последний месяц.