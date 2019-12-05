В Екатеринбурге нашли погибшим арбитражного управляющего

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга полиция нашла тело мужчины, похожего на пропавшего арбитражного управляющего Владимира Яшина, сообщил Znak.com.

«Нашел его один из местных жителей, выгуливавший свою собаку. По предварительным данным, смерть наступила в результате криминальных проявлений. Об этом свидетельствует ряд явных признаков. Скорее всего, его жестоко избивали. Ничего ценного при нем обнаружено не было»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. По его словам, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

«Раскрытием преступления поручено заниматься сотрудникам уголовного розыска ОП №14 и городского УМВД, руководство которого ситуацию взяло под личный контроль»,— отметил полковник Горелых. СКР возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Владимир Яшин пропал в конце минувшей недели. С 29 ноября его родные не могли с ним связаться. По словам знакомых, при нем была крупная сумма денег, предназначенная для покупки квартиры.

В августе Кировский райсуд Екатеринбурга приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении арбитражного управляющего Владимира Яшина и предпринимателя Игоря Садовского, обвиняемых в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они были причастны к рейдерскому захвату офисных помещений ОАО «Завод "Промавтоматика"» площадью порядка 9 тыс. кв. м и земельного участка площадью 2 га. По сведениям “Ъ-Урал” в ходе следствия фигуранты дела настаивали на полной невиновности, отмечая, что дело носит гражданско-правовой характер.