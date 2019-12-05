Киев намерен запретить украинцам пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту

Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года запретить украинским гражданам пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту, сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев агентству УНИАН.

«Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении»,— сказал он. По его словам, инициатива правительства объясняется тем, что действующий упрощенный режим «несет угрозы государственной безопасности Украины».

Представитель МИД Украины добавил, что граждане Украины, находящиеся сейчас в России, могут оформить заграничный паспорт в посольстве и консульских учреждениях Украины. По его словам, более 4 тыс. украинцев уже воспользовались такой услугой.

Напомним, в 2015 году украинские власти запретили гражданам России въезжать на украинскую территорию по внутрироссийским паспортам. Москва не ввела аналогичный запрет, и граждане Украины могут въезжать на российскую территорию по внутренним паспортам.

Как пересекают границу с Украиной и живут возле нее россияне — в материале “Ъ” «Вас тут и не звали».