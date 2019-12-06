«Это позволяет исключить ошибку»

Профильный комитет заксобрания Свердловской области рекомендовал парламенту отклонить законопроект о возвращении прямых выборов мэра в Екатеринбурге. Участники пояснили, что действующая система позволяет снизить расходы на проведение выборов и назначить на пост компетентного человека. Инициатор законопроекта депутат Вячеслав Вегнер назвал действующую систему недемократичной и неэффективной.



Законопроект о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга рассмотрел комитет заксобрания по региональной политике и развитию местного самоуправления (МСУ). Его представил Вячеслав Вегнер.

«Поднимите руку, кому жену или мужа выбирал кто-то другой? Представьте, что вам бы их выбирали депутаты, так как вы сами не способны сделать правильный выбор»,— начал господин Вегнер.

Он пояснил, что, несмотря на отсутствие противостояния между региональными и городскими властями, в Екатеринбурге «наблюдается хаос». «Иногда мы даже ходим по нему, запинаясь»,— пошутил депутат, подразумевая срыв сроков по ремонту тротуарной плитки в центре города. Он сообщил, что при действующей системе выборов губернатор вынужден вмешиваться в городские конфликты, а на федеральном уровне это вредит имиджу города.

Региональный парламент отменил прямые выборы в Екатеринбурге в апреле 2018 года, когда главой города был оппозиционный политик Евгений Ройзман. Ранее мэром считался спикер гордумы, избранный на всенародных выборах, администрацией города руководил назначаемый депутатами сити-менеджер. Теперь глава города избирается гордумой из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. В сентябре прошлого года гордума выбрала мэром заместителя губернатора Александра Высокинского. В ноябре 2019 года уральский полпред Николай Цуканов предложил на форуме «Города России 2030: Территория проектов» обсудить возможность возвращения прямых выборов мэров.

Заместитель директора регионального департамента по МСУ Андрей Бабиков разъяснил господину Вегнеру, что у действующей системы выбора мэра есть ряд преимуществ. «В их числе — сокращение расходов и наличие конкурсной системы, определенных требований к уровню образования кандидата. Это позволяет исключить ошибку выбора, которую допускают горожане»,— сообщил он. Он отметил, что некоторые субъекты РФ «имели практику, когда пост занимал некомпетентный человек, при этом прекратить его полномочия никто не мог».

Господин Вегнер назвал экономию на выборах мэра лукавством, так как в большинстве случаев они совпадают с избранием депутатов думы. «Затраты на прямые выборы сопоставимы с печатью бюллетеней. Если вы примете этот закон, я готов из своей зарплаты компенсировать эти расходы»,— пообещал он.

Когда речь зашла об эффективности мэра, некоторые депутаты попытались дать оценку деятельности Александра Высокинского, но коллеги их остановили со словами «рано еще». По мнению господина Вегнера, последним «сильным» мэром был Аркадий Чернецкий. «Евгений Ройзман выполнял представительские функции. При этом ничего плохого в это время в Екатеринбурге не произошло»,— добавил депутат.

В итоге председатель комитета Михаил Ершов предложил проголосовать против законодательной инициативы. Участники заседания поддержали его решение. Но заксобрание все равно рассмотрит законопроект на заседании 10 декабря. Господин Вегнер рассказал, что намерен провести серию акций в поддержку своей инициативы.

Евгений Ройзман сообщил “Ъ-Урал”, что возвращение прямых выборов возможно, если «поменяются тренды в федеральной власти». «Депутаты — люди подневольные, они обслуживают сегодняшнюю власть. Федеральным политикам невыгодны сильные города с избранными мэрами. Со сменой трендов произойдет и изменение структуры депутатов»,— полагает он.

Дарья Соколова