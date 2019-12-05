Автобусный маршрут №330 от станции метро «Шушары» продлят до вокзала в Колпино

С понедельника, 9 декабря, в Петербурге продлевается трасса автобуса-экспресса №330 до остановки «Колпино, вокзал» и отменяется заезд на улицу Анисимова. Автобусы №330 будут следовать от конечной остановки «Метро „Шушары“» по действующей трассе до Оборонной улицы, далее по Оборонной улице, Тверской улице, Банковскому переулку до Привокзальной площади — до конечной остановки «Колпино, вокзал». Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Напомним, что автобусный маршрут №330 изначально был запущен 5 сентября, однако в тот же день отменен из-за того, что открытие станции метро «Шушары» (вместе с «Дунайской» и «Проспектом Славы») тогда отложили. Возобновилось движение по этому маршруту с 3 октября.