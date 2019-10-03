Автобусное движение до станции метро «Шушары» возобновят

В Петербурге возобновит движение автобусный маршрут № 330, который свяжет Колпино со станций метро «Шушары». Произойдет это сегодня, в 16:40. После 17:00 по мск станция метрополитена должна принять первых пассажиров.

Как сообщили в СПб ГУП «Пассажиравтотранс», с 4 октября доехать до новой станции метро можно будет на автобусе № 197 кольцевого маршрута от «Звездной».

Ранее в Смольном назвали дату открытия трех станций Фрунзенского радиуса. «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» станут доступны для пассажиров уже сегодня вечером.

Напомним, что автобусный маршрут № 330 был запущен 5 сентября, однако из-за того, что станции метро не были открыты, он был отменен.