«Пассажиравтотранс» приостановил новый автобусный маршрут №330 из-за не открывшихся станций метро

В связи с тем, что станции метро Фрунзенского радиуса 5 сентября не были открыты для пассажиров, движение автобусов по маршруту №330 «Колпино, Оборонная улица – станция метро „Шушары“» приостанавливается. Об этом сообщили в ГУП «Пассажиравтотранс».

О сроках возобновления движения по маршруту будет сообщено дополнительно, уточнили на предприятии.

Напомним, что станции Фрунзенского радиуса («Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары») собирались открыть для пассажиров в 11:00 в четверг, 5 сентября. Однако в Смольном приняли решение не делать этого из-за возможных «внештатных ситуаций». В ближайшее время поезда по Фрунзенскому радиусу будут следовать в тестовом режиме, без пассажиров.