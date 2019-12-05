Банкротство South African Airlines стало первым для госкомпаний ЮАР с 1994 года

Правительство Южно-Африканской Республики (ЮАР) намерено поместить авиакомпанию South African Airlines (SAA) под защиту от кредиторов при процедуре банкротства, чтобы спасти ее от ликвидации, пишет Financial Times. Это первый такой случай с госкомпаниями ЮАР со времен окончания политики апартеида, то есть с 1994 года.

SAA — крупнейший авиаперевозчик ЮАР, совершающий рейсы в 26 стран мира. Однако со временем компания стала проигрывать конкуренцию на международном рынке другим африканским госавиакомпаниям. В результате прибыль компании начала значительно снижаться, а за последние два года SAA не представила ни одного финансового отчета.

Чтобы исправить ситуацию и не допустить краха перевозчика, правительство приняло решение запустить процедуру спасения компании через процедуру банкротства с защитой от кредиторов. Власти намерены выделить на спасение SAA $274 млн.

Кирилл Сарханянц